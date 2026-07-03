Expertos lamentan desinterés del Gobierno en proyecto científico que prometía fortalecer la salud pública

Tegucigalpa- El proyecto del Complejo Científico Industrial de Honduras (Cocinh-Lab) , considerado una iniciativa única en Centroamérica para fortalecer el sistema de salud, enfrenta un panorama incierto luego de que el equipo encargado de la construcción y gestión del Laboratorio de Moléculas Biológicas anunciara su retiro, pese a que la obra registraba un importante nivel de avance y su finalización estaba prevista para aproximadamente un año.

El diputado y médico Carlos Umaña lamentó la decisión y atribuyó la suspensión del proyecto a la falta de interés del Gobierno de Honduras en darle continuidad.

«Lamentamos profundamente la decisión del equipo de gestión del Laboratorio de Moléculas Biológicas de retirarse del proyecto por falta de interés del Gobierno de Honduras en continuar esta magnífica obra. Más lamento que tengamos funcionarios que realmente no tengan la más mínima intención de resolver los problemas estructurales de la salud de Honduras», expresó Umaña.

El congresista advirtió que la paralización de la iniciativa podría representar una pérdida cercana a 1,000 millones de lempiras, además de la devolución del terreno que había sido donado por un ciudadano para desarrollar el complejo.

Por su parte, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, señaló que el proyecto surgió como una propuesta del Foro de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para fortalecer la capacidad de los países de la región ante la escasez de insumos médicos.

Mossi fue más allá y manifestó que, si Honduras no está interesada en continuar con la iniciativa, esperaría que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pudiera retomarla, al tiempo que aseguró que incluso pondría en contacto a científicos de ambos países para impulsar el proyecto, destacando que Panamá ya desarrolla un modelo similar.

El Complejo Científico Industrial contemplaba la producción de medicamentos del cuadro básico, el desarrollo de diagnósticos especializados, la fabricación de dispositivos médicos, la investigación biomédica, la innovación tecnológica y la formación de talento humano especializado.

El genetista Edwin Herrera recordó que uno de los principales objetivos de la iniciativa era frenar la fuga de científicos hondureños y crear las condiciones para que profesionales altamente capacitados regresaran al país y contribuyeran al fortalecimiento del sistema nacional de salud.

Hasta el momento, las autoridades del Gobierno no han emitido una posición oficial sobre los señalamientos relacionados con la continuidad del proyecto, pero anteriormente se conoció que la actual administración no mostró interés alguno en continuar el proyecto por no considerarlo prioridad. LB