Expertos internacionales capacitan a personal del INM sobre seguridad documental 

Tegucigalpa. -En el marco de la X Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Educativa (COMIXTA), suscrita entre Honduras y Colombia para el periodo 2025–2027, especialistas suramericanos en grafología y documentología participan en una importante jornada de capacitación para el personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Este intercambio bilateral, que se desarrolla del 10 al 14 de junio de 2026, busca transferir conocimientos avanzados en inteligencia migratoria y fortalecer las capacidades operativas del país en la detección de documentos fraudulentos, en especial en los principales puntos fronterizos, aeropuertos y Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR).

La comitiva, integrada por los especialistas Liliana Edith Rativa Contreras, grafóloga y documentóloga, y Julián Andrés Hoyos Salazar, documentólogo, arribó a la ciudad de San Pedro Sula para desarrollar una intensa agenda de trabajo del 10 al 14 de junio de 2026, bajo el proyecto denominado “Fortalecimiento institucional y operativo en la detección de documentos fraudulentos e inteligencia migratoria”.

Durante su estadía, los expertos realizan junto a las autoridades nacionales diversas demostraciones prácticas de los procesos de ingreso y salida de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Villeda Morales, además de revisar los protocolos aplicados a menores de edad.

Asimismo, la agenda en el campo incluyó una demostración del control migratorio que se realiza en el Puesto Fronterizo Integrado de Corinto, ubicado en Omoa, Cortés, uno de las zonas más transitadas entre Honduras y Guatemala, sumado a presentaciones detalladas y recorridos por las instalaciones de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de La Mesa y Belén para conocer a detalle sobre los procesos de recepción.

Estas jornadas están dirigidas de manera exclusiva al personal especializado del INM, enfocándose de manera estratégica al intercambio de inteligencia y técnicas avanzadas de verificación de documentos. IR