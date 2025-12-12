Expertos atribuyen disminución de créditos a alza de tasas, incertidumbre y freno a inversiones

Tegucigalpa– El crédito en el sistema financiero hondureño registró una caída del 0.8% durante el mes de noviembre, según datos oficiales divulgados. El descenso, aunque aparentemente moderado, representa un giro significativo para una economía que el año pasado mostraba un crecimiento superior al 20% en la demanda crediticia.

De acuerdo con la jefa del Departamento de Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, esta contracción “es una reacción lógica ante el aumento de las tasas de interés, la incertidumbre económica y los factores macroeconómicos que han modificado por completo las decisiones de hogares y empresas”.

Altas tasas frenan decisiones de crédito

La especialista explica que la política monetaria más restrictiva ha encarecido el costo del dinero. Esto ha provocado que tanto empresas como familias desistan de solicitar préstamos, al considerar que los nuevos niveles de interés hacen poco rentable cualquier inversión o financiamiento.

“Las instituciones bancarias han visto caer la demanda de crédito porque los hogares y las empresas razonan, analizan y se dan cuenta de que obtener créditos a tasas tan elevadas no es conveniente”, detalla la académica.

Un deterioro marcado respecto a 2024

Mientras en 2024 la demanda crediticia avanzaba a ritmos de más del 20% anual, este año mostró un retroceso abrupto. Los analistas señalan que ese quiebre tiene dos causas principales: Cambios en la política monetaria, que elevaron el precio del dinero y el estancamiento en las inversiones privadas, derivado del ambiente político y la pérdida de confianza empresarial.

El informe advierte que si no se recupera la estabilidad política y no se ajustan las condiciones monetarias, el crédito podría continuar desacelerándose en los próximos meses, prolongando el estancamiento económico.

“El mensaje es claro”, concluyen expertos. La economía hondureña está respondiendo a señales que desincentivan el crédito, y mientras esas señales no cambien, el flujo de financiamiento seguirá debilitándose.LB