Expertos abordan el uso y las posibilidades de los dispositivo digitales en las aulas

Pamplona .- Expertos de diferentes ámbitos reflexionan acerca del uso y posibilidades de los dispositivos digitales en las aulas en la I Jornada de Competencia Digital Educativa, ‘Avanzamos hacia una Digitalización Educativa Responsable’, que se celebra este jueves en Baluarte.

El departamento de Educación, a través del programa ikasNOVA, ha organizado la jornada que ha sido inaugurada por la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha abordado en primer lugar la situación actual de las redes sociales.

“Compartiréis conmigo que vivimos tiempos convulsos, nos encontramos mayoritariamente en redes que cualquier tema se convierte en una trinchera ideológica, la simplificación de los mensajes a veces hasta lo absurdo y que la tecnología es el vehículo de la desinformación”, ha comentado la presidenta a los presentes.

Los riesgos de la tecnología en las aulas

Chivite ha asegurado que se está asistiendo a un momento de alerta de los riesgos de la tecnología en las aulas, así como discursos contrarios a la digitalización de la educación.

En este sentido, la presidenta ha abogado por no caer en una “una visión con mensajes simplistas”, a lo que ha añadido que desde el Gobierno de Navarra apuestan por promover un uso crítico y seguro de la tecnología.

“No se trata de poner pantallas o quitar pantallas, yo creo que se trata de un análisis muy simplista de la situación, sino de formar docentes que sean digitalmente competentes para acompañar al alumnado a desenvolverse”, ha indicado la líder del Ejecutivo.

Por este motivo, Chivite ha explicado que estas jornadas buscan ofrecer claves para que la digitalización sea responsable, humana, segura, y con sentido pedagogíco y contribuir a potenciar el aprendizaje del alumnado.

La participación de los niños y niñas

El responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España, Nacho Guadix, ha apostado por que los niños y niñas también participen en el debate a la hora de abordar el uso de tecnologías que les afecta.

“Es el mayor reto, incorporar a los niños y niñas a participar en las decisiones que les afecta, que se trata del derecho que menos se respeta”, ha indicado el experto a EFE durante la Jornada.

El objetivo de este acto impulsado por el Departamento de Educación a través del programa ikasNOVA con el objetivo de que profesorado, equipos directivos y coordinadores de tecnología educativa reflexiones acerca de cómo liderar la transformación digital en sus centros educativos.

La brecha intergeneracional

En este sentido, Guadix ha participado en el acto junto con Julio Albalad, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado en Educación Digital (INTEF), para abordar cómo la tecnología está impactando en la vida de niños y niñas, sobre cómo establecer una propuesta que trate está realidad e incidir en la necesidad de la colaboración de todos los agentes sociales para este tema.

Guadix ha adelantado en la entrevista que existe una brecha intergeneracional, debido a que, por un lado, los padres todavía diferencian entre la identidad física y digital, cuando en los jóvenes no es tan evidente, lo que puede provocar una incomprensión y frenar avances en un entorno digital que muchas veces no protege al menor.

“Internet no está diseñado para niños, pero está habitado por ellos y los que no tienen la capacidad -sea por falta de competencias digitales o acompañamiento- están mucho más expuestos, pero al mismo tiempo tenemos el reto de incorporarlos al mundo digital, que no deja de ser otro espacio en el que ejercer sus derechos”, ha recalcado.

Como participar en un rally sin copiloto

Para el representante de UNICEF España, una medida necesaria pasa por la aprobación del proyecto de la Ley Orgánica para la Protección de Menores en Entornos Digitales en la que se incluyen medidas como elevar la edad de acceso a determinados contenidos, pasando de 14 a 16 años, y trabajar en sistemas de verificación de edad.

“Ahora mismo es tan fácil como llegar a una página, decir que tienes 18 años y adelante con todo lo que te puedas encontrar”, ha apuntado.

Como ha explicado, el viaje de un niño por Internet podría asemejarse a participar en un rally sin copiloto: “Es fundamental un acompañante para que no te desvíes en la primera curva y en el mundo digital ocurre lo mismo”.

Uso responsable de las tecnologías

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado en educación digital (INTEF), Julio Albalad, ha reivindicado la importancia de dotar de competencia digital a los niños y niñas para poder hacer un uso responsable de las tecnologías.

En este sentido, Albalad ha señalado a la escuela como un espacio seguro en el que los menores pueden desarrollarse en el mundo digital y que el riesgo se encuentra una vez finaliza su periodo lectivo, y que en muchas ocasiones las familias no conocen cómo acompañar a sus hijos.

“Creo que estamos entrando ahora en un problema de brecha digital en las familias. Lo vimos en la pandemia, que había familias que no sabían cómo conectar a sus hijos a clases remotas y es ahí donde debemos trabajar porque no son muchas veces conscientes de los riesgos que conllevan estas tecnologías”, ha reflexionado el experto.

La falta de conocimiento crítico

Como ha explicado el ponente, la falta de un conocimiento crítico por parte de los jóvenes acerca de las herramientas digitales se trata de uno de los principales problemas a los que se enfrentan.

«Yo creo que uno de los principales problemas a los que se enfrentan es la competencia digital, que muchos de ellos todavía no la han desarrollado, y que puedan acceder a ella tanto en el centro como en casa», ha dicho.

Así, ha considerado que tener competencia digital «no es solamente saber pedir el borrador del IRPF, sino saber que si estás colgando algo en el whatsapp eso ya ha pasado tu control y te estás definiendo como ciudadano”.

En ese sentido, el trabajo INTEF, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, pasa por apostar por la mejora de los alumnos en este aspecto a través de la formación del profesorado para que sean capaces de acompañarlos.