Experto prevé pérdida de 130 mil pasajeros salientes y $ 4.7 millones en Honduras por cierre de Spirit Airlines

Tegucigalpa – La sorpresiva quiebra de Spirit Airlines ha encendido las alarmas en la industria aeronáutica y turística, generando preocupación por sus efectos inmediatos en la conectividad aérea de Honduras y la región.

– Pese al escenario adverso, Honduras tiene la oportunidad de replantear su estrategia de conectividad aérea, buscando atraer nuevas aerolíneas y fortalecer su posicionamiento como destino en la región, sugirió Fleming.

Así lo expresó este domingo el experto en conectividad aérea, Peter Fleming, que calificó la noticia como “lamentable”, señalando que el cierre de operaciones de una aerolínea siempre trae repercusiones significativas tanto a nivel económico como en la dinámica del transporte internacional.

Según Fleming, más allá del anuncio, el enfoque ahora debe centrarse en evaluar el impacto directo que esta decisión tendrá en el flujo de pasajeros y en los ingresos que el país dejará de percibir.

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Indicó que estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de alrededor de 130 mil pasajeros salientes, lo que representa un golpe considerable para el sector.

A nivel económico, el experto detalló que la salida de Spirit Airlines podría traducirse en pérdidas cercanas a los 4.7 millones de dólares, derivadas de la reducción de viajeros y del consumo asociado al turismo y transporte aéreo.

No obstante, las repercusiones no se limitan únicamente a cifras. Flemming advirtió sobre un impacto intangible pero igual de relevante: la pérdida de confianza de los pasajeros en modelos de negocio de bajo costo, lo que podría afectar la demanda futura de este tipo de servicios.

El cierre de operaciones también deja a cientos de pasajeros en incertidumbre. Muchos viajeros que ya habían adquirido boletos para los próximos meses enfrentan ahora la posibilidad de no recibir el servicio, mientras otros se encuentran varados en destinos internacionales sin claridad sobre su retorno.

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En este contexto, algunas aerolíneas han comenzado a ofrecer tarifas de rescate, aunque a costos adicionales, lo que representa una carga económica para los afectados y evidencia la falta de mecanismos inmediatos de protección al consumidor.

Flemming subrayó que la crisis actual de la industria aérea es compleja y responde a múltiples factores, por lo que instó a analizar con “cabeza fría” las alternativas disponibles para mitigar los efectos negativos.

Cabe recordar que el pasado viernes Spirit Airlines sorprendió al anunciar el cese de sus operaciones, marcando un nuevo capítulo de incertidumbre en el sector aéreo y obligando a autoridades y actores del turismo a reaccionar ante los desafíos que deja su salida. JS