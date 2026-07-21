Experto lamenta falta de prevención histórica ante crisis de agua en Honduras

Tegucigalpa – El geógrafo Carlos Héctor Sabillón señaló que el país enfrenta los efectos de años de falta de planificación hídrica y urgió a impulsar un plan nacional para almacenar agua, reforestar y garantizar el abastecimiento futuro.

Sabillón explicó que Honduras recibe grandes cantidades de lluvia durante el año, pero la falta de infraestructura para el manejo de ese recurso provoca que buena parte del agua termine perdiéndose.

A criterio del experto, se debe crear un plan hidrológico nacional para controlar las fuentes de agua y desarrollar obras para enfrentar futuras crisis.

“Todos tenemos responsabilidad. Uno más que otro”, afirmó el educador.

En ese sentido, recordó que la Ley de Ordenamiento Territorial establece la necesidad de planificar el uso del suelo, diferenciando las áreas destinadas para agricultura, conservación forestal y desarrollo urbano.

Incapacidad para represar

El especialista recordó que han pasado más de 30 años sin que la capital hondureña cuente con nuevas soluciones de gran escala para garantizar el suministro de agua.

“Tegucigalpa recibe suficiente agua de lluvia, más o menos mil milímetros; un metro cúbico por metro cuadrado de superficie lo estamos recibiendo todos los años, pero ¿cuánta de esa agua almacenamos? Muy poca”, detalló.

Finalmente, Sabillón aseguró que la ciudad tiene potencial, aunque requiere dejar de actuar únicamente cuando ocurren las crisis y comenzar a desarrollar políticas de largo plazo. AD