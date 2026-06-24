Experto en geología señala mal diseño del talud posible causa derrumbe en bodegas del Anillo Periférico

Tegucigalpa – El experto en geología Aníbal Godoy señaló que el motivo del derrumbe de piedra en una bodega en el Anillo Periférico pudo suceder por un mal diseño del talud.

Explicó que un talud es una superficie inclinada respecto a la horizontal que adopta un terreno, cuya función principal es garantizar la estabilidad de las masas de tierra y prevenir derrumbes.

“Una cosa es la inestabilidad del suelo, y otra cosa es que haya un talud mal diseñado, es lo que aparentemente ocurrió”, dijo el geólogo.

Godoy comentó que el diseño del talud es muy alto y que los expertos no identificaron el riesgo de deslizamiento al momento de realizar los estudios.

Señaló que lo sucedido el martes fue un derrumbe en cuña donde hay dos fracturas en la pared del talud, y la parte de enfrente de la parte alta cedió.

Sostuvo que debe haber un diagnóstico, revisión y evaluación de la zona por profesionales competentes para rediseñar el talud y tener seguridad en las obras construidas en la parte baja que está muy pegada a la pared.

Sugirió a las autoridades a revisar varias construcciones en distintas zonas de la capital hondureña como la salida hacia Germania y la colonia Loarque porque están arrancando material y puede provocar un derrumbe en el sector. AG