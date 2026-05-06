Experto de Copeco llama a la calma tras sismo moderado en Honduras

Tegucigalpa- El director de Alerta Temprana de la Copeco, Juan José Reyes, confirmó que el sismo registrado la madrugada de este miércoles tuvo una magnitud de 4.4 y se localizó a unos 78 kilómetros al norte de Tegucigalpa y 6 kilómetros al sureste de San José del Potrero, en el departamento de Comayagua.

El funcionario explicó que el evento tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial y con características entre moderado y fuerte, razón por la cual fue percibido en varias regiones del país.

“Este tipo de sismos se reportan varias veces al año, pero en esta ocasión se sintió más debido a la hora, ya que ocurrió cuando la población estaba en reposo”, indicó Reyes.

Reportes preliminares señalan que el movimiento fue percibido en departamentos como Atlántida, Cortés y Comayagua, así como en distintos sectores de la capital hondureña.

Reyes subrayó que Honduras cuenta con más de 200 fallas geológicas activas, por lo que estos fenómenos forman parte del comportamiento natural del territorio. No obstante, aclaró que hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas en las zonas cercanas al epicentro.

El experto advirtió que, aunque los sismos superficiales pueden generar daños si ocurren en zonas densamente pobladas, en este caso el epicentro se ubica en una zona montañosa, lo que reduce el riesgo de afectaciones mayores.

Asimismo, recomendó a la población realizar revisiones estructurales en viviendas, escuelas y centros de salud tras el evento, especialmente si se observan grietas o fisuras, y reportar cualquier anomalía a las autoridades de Copeco o al Cuerpo de Bomberos.

Finalmente, recordó que en Honduras se registran varios sismos diarios de baja magnitud que no son perceptibles, reiterando que el país, al igual que el resto de Centroamérica, es una región altamente sísmica, pero lo más importante es mantener la calma en este tipo de eventos sísmicos. LB