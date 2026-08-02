Experto advierte que la politización y la falta de reformas mantienen en crisis al sector eléctrico de Honduras

Tegucigalpa. -El ingeniero y experto en temas energéticos Samuel Rodríguez advirtió que la falta de gobernabilidad, la politización del sector eléctrico y el retraso en la aprobación de reformas mantienen a Honduras con un servicio deficiente, pérdidas millonarias y una baja competitividad frente al resto de Centroamérica.

Rodríguez señaló que uno de los principales problemas es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa siendo administrada con criterios políticos, lo que, a su juicio, genera ineficiencia, incrementa la percepción de corrupción en los procesos de contratación y limita la capacidad de atraer inversión privada.

El especialista lamentó que Honduras no haya impulsado licitaciones competitivas para la generación de energía renovable en los últimos 16 años y recordó que la única gran contratación reciente fue para generación térmica.

Agregó que la licitación de 1,500 megavatios, que priorizaba fuentes renovables, permanece paralizada a la espera de la aprobación de la reforma energética en el Congreso Nacional.

Asimismo, afirmó que las tarifas eléctricas en el país no reflejan el costo real del servicio debido a la política de subsidios aplicada por los gobiernos de turno, situación que ha provocado un creciente déficit financiero en la estatal eléctrica.

«No se puede decir si Honduras tiene la energía más cara o más barata porque las tarifas no son reales», sostuvo.

Rodríguez también criticó la demora del Congreso Nacional en discutir y aprobar la reforma al sector energético, al considerar que cada día de retraso representa pérdidas económicas y posterga inversiones necesarias para fortalecer la generación y distribución de energía.

En ese sentido, señaló que los diputados deben dar prioridad al tema debido al impacto que tiene sobre el desarrollo económico del país.

El experto insistió en que la solución pasa por profesionalizar la administración de la ENEE, reducir la influencia política, aprobar una ley contra el hurto de energía, fortalecer el papel regulador de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y crear condiciones claras para atraer inversión privada sin que ello signifique privatizar el servicio.

Aseguró que Honduras necesita una política energética de largo plazo enfocada en energías renovables, modernización tecnológica y electrificación rural mediante sistemas aislados y microrredes, al tiempo que llamó a la banca nacional a respaldar proyectos energéticos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en beneficio de los usuarios. IR