Experta internacional advierte sobre la erosión en la costa norte

Tegucigalpa- La especialista griega en Ciencias Marinas y Gestión Integrada de Cuencas y Entornos Costeros, Ourania Tzoraki, advirtió que la erosión costera se intensifica en el litoral atlántico de Honduras debido a los efectos del cambio climático.

Durante una visita técnica a La Ceiba, la experta señaló que las condiciones climáticas serán cada vez más severas, por lo que las nuevas construcciones deben diseñarse para resistir fenómenos extremos.

«En el futuro las condiciones van a ser más fuertes. No solo se trata de construir espigones, sino de hacer edificaciones más resistentes porque estas condiciones seguirán empeorando», afirmó.

Tzoraki explicó que las obras de protección, como los espigones, pueden contribuir a disminuir la erosión y recuperar playas, aunque enfatizó que también es necesario restaurar la vegetación costera y planificar adecuadamente la infraestructura.

La visita de la académica, impulsada con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), busca enfrentar una problemática que ya afecta a comunidades en la región. AD