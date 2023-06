Experiencia latinoamericana con China ha sido nefasta, dice dirigente nacionalista

Tegucigalpa – Los intereses de Honduras no son los de China, recordó este lunes el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray horas después de que la mandataria hondureña, Xiomara Castro formalizara con su homólogo Xi Jinping, la relación diplomática entre ambos países.

Para el Anduray, “nos están queriendo pintar el asunto como que, si los chinos se están muriendo por ayudarle a Honduras a salir de la pobreza”, pero “los chinos no dan nada gratis”, afirmó.

“Hemos escuchado al canciller exponer 22 peticiones que Honduras le ha hecho a los chinos y dicen que lo que han hecho es firmar un documento base que servirá para desarrollar las capacidades de la ayuda y la cooperación china para Honduras”, dijo al agregar que las autoridades no dicen que es lo que pide la República de China.

Este es el listado de los convenios de cooperación bilateral que fueron firmados por la presidenta Xiomara Castro y su homólogo Xi Jing Ping:

El abogado recordó la experiencia china en América Latina, la que dijo, “ha sido nefasta”, dijo al citar el caso con Ecuador. “Se está hablando de una represa que construyeron que tiene 17,140 fisuras no reparables, con dinero prestado por China, con tecnología china y obreros chinos”.

Esta represa, dijo el dirigente nacionalista, que financiada por China y respaldado con el petróleo de Ecuador, que quedó garantizado en preventa la inversión china, “es decir, que los ecuatorianos hoy no tienen la represa funcionando, no disponen de su petróleo, no tienen ingresos por su petróleo y no tienen a quien reclamarle para que hagan la obra y no pagar esa barbaridad que le hicieron los chinos”.

Anduray dijo que en Costa Rica también pasó algo similar, igual que en Brasil.

“Lo más grave de China, es que ellos tienen más de 900 millones de chinos viviendo en la pobreza, pero aquí nos quieren hacer creer que están preocupados por los 10 millones de pobres en Honduras y que nos van a venir a sacar de pobres”, dijo al referir que no podemos quitar la vista sobre el interés fundamental de China y esperar la reacción del aliado tradicional de Honduras. VC