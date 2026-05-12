Expectativas y aportes de bancos centrales

Roldán Duarte Maradiaga

Uno de los aportes más importantes de un banco central consiste en ayudar a moderar y anclar las expectativas de los diferentes participantes en la economía nacional.

Las expectativas son las ideas que los agentes económicos forman sobre el comportamiento inmediato o futuro de variables como crecimiento, inflación, empleo, tipo de cambio, tasas de interés, ventas, descuentos o impuestos. Su forma de construirse cambia mucho según la teoría. De acuerdo a cada enfoque teórico pueden ser racionales, adaptativas y subjetivas.

Expectativas racionales: Las personas usan toda la información disponible y, en promedio, no cometen errores sistemáticos. Esto no significa que siempre acierten, sino que sus pronósticos son consistentes con el modelo económico y con la información que tienen.

En política económica, esta idea implica que una medida anunciada puede perder eficacia si el público la anticipa. Por ejemplo, si todos esperan inflación futura, ajustan precios y salarios desde hoy, y eso dificulta frenarla.

Un ejemplo clásico es la lucha contra la inflación en varios países tras la adopción de metas explícitas de inflación. Cuando la autoridad monetaria ganó reputación, hogares y empresas ajustaron sus decisiones con base en las señales de política, no solo en la inflación pasada.

Expectativas adaptativas: Los agentes forman sus previsiones a partir de la experiencia reciente. Si la inflación pasada fue alta, esperan que siga siendo alta; si fue baja, esperan que continúe baja.

En política económica, esto hace que los efectos de las medidas aparezcan con retraso. La gente tarda en corregir sus expectativas porque se guía por el pasado, no por un cálculo completo del futuro.

Este tipo de expectativas se vio con frecuencia en episodios de alta inflación en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990. Muchas personas esperaban que la inflación del próximo año fuera parecida a la del año anterior, porque su referencia principal era la experiencia reciente.

Expectativas subjetivas: Se basan en percepciones, juicios personales, confianza, emociones o información incompleta. No siguen necesariamente un patrón estrictamente racional ni dependen solo del pasado.

En política económica, estas expectativas son muy importantes porque la confianza de hogares, empresas e inversionistas influye en consumo, inversión, ahorro y empleo. Aun una buena política puede fallar si genera desconfianza.

Durante la crisis financiera mundial de 2008, la confianza de consumidores e inversionistas cayó abruptamente en muchos países. Aunque algunas variables todavía no se habían deteriorado por completo, el miedo y la incertidumbre llevaron a frenar consumo, inversión y crédito.

Una política monetaria o fiscal no solo debe comunicarse, sino también ser creíble, clara y consistente. Si la población confía en el gobierno o en el banco central, la política suele ser más efectiva; si no confía, sus resultados se debilitan.

Todo lo expuesto significa que no basta con diseñar medidas técnicamente correctas. Un banco central, por ejemplo, puede controlar mejor la inflación si logra que la población crea en su compromiso con la estabilidad de precios. Del mismo modo, una política fiscal o de crecimiento tendrá más efecto si empresas y hogares confían en que las reglas serán estables y que las decisiones oficiales no cambiarán abruptamente.

En síntesis, las expectativas racionales destacan la anticipación basada en información; las adaptativas, la experiencia pasada; y las subjetivas, la percepción y la confianza. Las tres ayudan a entender el comportamiento económico real y explican por qué las autoridades deben cuidar no solo lo que hacen, sino también lo que comunican y la credibilidad que inspiran.

Pero a los bancos centrales no solo les corresponde lidiar con las expectativas, ya que también están obligados a entregarle a la sociedad tres tipos de bienes intangibles.

Lo ‘intangible’ alude a todo aquello que carece de existencia física o material, siendo casi imposible cuantificarla pero que es asequible a la razón. Puede abarcar conceptos abstractos como sentimientos, derechos, valor de marca y otros elementos que poseen un beneficio o aporte social. Sus sinónimos incluyen inmaterial, incorpóreo, impalpable, invisible, espiritual y etéreo.

En tal sentido, un banco central le proporciona a la sociedad tres bienes intangibles relativos a confianza, credibilidad y competencia. La confianza es un bien destinado a los agentes económicos; la credibilidad está ligada a sus análisis y publicaciones; y la competencia se asocia con la capacidad técnica del personal involucrado en su actividad de autoridad monetaria.

Esos tres bienes intangibles se ponen de manifiesto especialmente de dos formas no fáciles de captar: 1) Gestión de las expectativas macroeconómicas; y, 2) Equilibrio entre prudencia y oportunidad de su accionar.

El Programa Monetario 2026-2027 como principal instrumento de gestión operativa y técnica del Banco Central de Honduras (BCH), representa una valiosa herramienta para comprobar si la autoridad monetaria está entregando a la sociedad hondureña los tres bienes intangibles antes aludidos.

Para un banco central, crear confianza entre los agentes económicos, ganar credibilidad en sus publicaciones y demostrar competencia técnica en sus actuaciones representa la base misma de su eficacia institucional. Un banco central no opera principalmente por coerción, sino por expectativas: influye sobre la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio y el comportamiento de consumidores, inversionistas y bancos mediante la capacidad de orientar las expectativas sobre el futuro cercano. Cuando los agentes creen que la autoridad monetaria actuará de manera previsible, consistente y profesional, ajustan su conducta con menor incertidumbre, lo que reduce la volatilidad económica y facilita la estabilidad de precios.

La confianza es crucial porque la política monetaria trabaja, en gran medida, a través de canales de expectativas. Si el banco central comunica con claridad sus objetivos, explica sus decisiones y actúa de forma coherente con su mandato, sus anuncios adquieren poder real. En cambio, si sus publicaciones se perciben como improvisadas, opacas o políticamente sesgadas, pierden valor informativo y los mercados comienzan a descontar errores, atrasos o contradicciones. En este caso, la política monetaria se vuelve menos efectiva y más costosa, pues requiere medidas más drásticas para producir el mismo resultado.

La credibilidad, por su parte, significa que el banco central es creído cuando promete estabilidad de precios, prudencia en la emisión monetaria o compromiso con determinadas metas. Esa credibilidad reduce la inflación esperada, ancla las decisiones de salarios y contratos, y disminuye el riesgo de que se produzcan espirales inflacionarias o movimientos especulativos. Un banco central creíble no necesita demostrar su autoridad mediante gestos de fuerza, porque su palabra ya orienta el comportamiento económico.

La competencia técnica completa este triángulo institucional. Implica producir estadísticas confiables, diagnosticar con precisión la coyuntura, evaluar riesgos con rigor, diseñar instrumentos adecuados y corregir errores con base en evidencia, no en presiones coyunturales ni políticas. Un banco central técnicamente competente inspira respeto porque sus decisiones están fundadas en conocimiento experto y no en improvisación. En suma, confianza, credibilidad y competencia técnica convierten al banco central en una institución capaz de ordenar expectativas, reducir incertidumbre y sostener la estabilidad macroeconómica. Con todo, esos tres bienes intangibles deben sujetarse a la regla de la prudencia y la oportunidad, ya que de poco sirve actuar con precipitación o con demasiado retraso.