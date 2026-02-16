Expectativa de definir prioridades marca agenda de reunión entre Gobierno y FMI: presidente de BCH

Tegucigalpa – El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, anunció que este lunes arriba al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en lo que representa el primer acercamiento formal entre el organismo y las nuevas autoridades del Gobierno.

– Lo básico en la visita es definir prioridades en temas de infraestructura, revisión fiscal, Presupuesto, descentralización y temas sociales priorizando salud.

– Hay acuerdo en algunos temas, pero se visualizan cambios por ejemplo en tema energético (ENEE), de un modelo estatal a un modelo de mercado.

– En los próximos días se firmará el retorno de Honduras al CIADI, anunció Lagos.

Durante una conferencia de prensa, Lagos explicó que la visita no corresponde a una revisión técnica del acuerdo vigente, sino a un proceso preliminar para presentar a los nuevos funcionarios, intercambiar información y conocer las cifras económicas más recientes del país.

“La visita nos permitirá iniciar la ruta crítica de reformas que vamos a hacer en los próximos meses y que nos permitirá tomar decisiones con el acuerdo actual. El acuerdo se mantendrá, pero algunos indicadores y algunas metas deberán cambiar para incorporar la visión del presidente Nasry Asfura”, afirmó.

Aclaró que no se trata de una revisión del acuerdo entre Honduras y el FMI. El país tiene pendientes la cuarta y quinta revisión que se realizarán próximamente.

Diferencias en el tema energético

Uno de los puntos donde el Gobierno plantea una nueva visión es el sector energético, específicamente la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Lagos señaló que, mientras el modelo actual mantiene a la ENEE como un monopolio totalmente administrado por el Estado, la nueva administración apuesta por un enfoque más orientado al mercado.

“En energía tenemos una visión diferente: pasar de una empresa que es un monopolio totalmente manejado por el gobierno a una visión más de mercado. Todas estas discusiones se harán con responsabilidad y en el marco del acuerdo”, puntualizó.

Acuerdo vigente y revisión de datos

El titular del BCH recordó que el programa con el FMI fue firmado durante la administración anterior, tiene una duración de tres años y aún tenía pendientes la cuarta y quinta revisión.

Sin embargo, aclaró que en esta ocasión no se evaluarán formalmente esas metas, ya que se trata únicamente de una visita de staff técnico.

“No es una revisión del acuerdo, es una visita para conocer a las nuevas autoridades y discutir datos generales, especialmente las cifras fiscales de 2025, porque no hubo transición y se debe hacer toda la revisión”, explicó.

Según Lagos, el encuentro servirá como base para futuras negociaciones, donde se buscará ajustar algunas metas del programa sin romper el marco general del acuerdo con el FMI, incorporando la nueva visión económica del actual Gobierno. LB