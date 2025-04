Expareja de Maradona acusa a médicos que trataron al ídolo: «Nos mintieron en la cara»

Buenos Aires – Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona y madre de su hijo menor, dijo este martes durante el juicio por la muerte del exfutbolista que los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov le mintieron sobre la última operación del ídolo argentino y sobre las condiciones de su internación domiciliaria.

«A nosotros Luque nos dijo que lo había operado él, pero después nos enteramos que lo había operado otro médico, es una locura pero es así. Nos mintieron en la cara a todos. Se rieron en la cara», señaló Ojeda durante su primera declaración en el juicio que busca esclarecer si siete profesionales de la salud son culpables de la muerte del astro argentino del fútbol, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Ojeda, que fue pareja de manera intermitente de Maradona entre 2005 y 2014, declaró además que Luque y Cosachov dijeron «que era conveniente internarlo en una casa» y que le aseguraron que «iba a haber médicos y que iba a estar como si estuviera internado pero en una casa y que iba a haber una ambulancia siempre», condiciones que luego no se habrían materializado.

La testigo contó que visitó a Maradona el 23 de noviembre, dos días antes de su muerte, lo encontró “desfigurado, hinchado, la panza y las manos hinchadas” y se desesperó.

«Teníamos que llevarlo a otro lugar porque no estaba bien Diego, no estaban los médicos, no había nadie, estaba solo con un custodio, alguien tenía que hacer algo, yo me lo quería llevar», manifestó Ojeda en llanto.

«Llamé a Vanesa Morla para que hicieran algo pero nadie me dio bolilla», agregó, en referencia a una de las asistentes del exfutbolista y hermana de Matías Morla, abogado del ídolo hasta su muerte.

En paralelo, la Fiscalía exhibió un chat entre la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, el psicólogo. «Parece que Vero llamó a Vane para apurar. No digas nada porfa pero nos cuestiona a nosotros», le escribió Cosachov a Díaz.

Luego de un breve intercambio en el que los imputados coinciden en que no había que dejarse presionar, Díaz concluye: «Que (me) la chupe Ojeda».

Por otra parte, Ojeda denunció que Luque tomaba alcohol con Maradona, quien tenía un consumo problemático de público conocimiento.

Tras más de una hora de testimonio y ante el llanto desconsolado de Ojeda, los jueces ofrecieron un receso, pero ella se negó a suspender su declaración.

La expareja de Maradona se refirió también al hijo de ambos, Diego Fernando Maradona, de 12 años y que dijo sufrió mucho al ver al estado de su padre durante sus últimos días.

Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.

En este proceso, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE