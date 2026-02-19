(VIDEO) Exministro Sponda dice no se autonombró en asistencia técnica, ya que lo hizo “una autoridad superior”

Tegucigalpa – El exministro de Educación, Daniel Sponda salió al paso de las críticas que lo señalan de haberse autonombrado con una asistencia técnica que además lo hace percibir un jugoso salario.

A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario esbozó que no acostumbra a contestar chismes, pero lo hace porque se trata de una campaña en su contra.

Contó que hace 15 años trabaja para la Secretaría de Educación, “y no me autonombré en una asistencia técnica, fui nombrado por una autoridad superior”, se defendió.

Sponda refirió que ser dirigente magisterial no es un delito, como tampoco lo es ser docente del sistema público.

Explicó que los asistentes técnicos se nombran bajo los parámetros del Estatuto del Docente desde hace 29 años.

Alardeó que durante su gestión como titular de Educación se nombraron en el cargo de asistentes técnicos bajo los mismos mecanismos utilizados en los gobiernos que le precedieron y siempre en el marco de la ley.

El exfuncionario detalló que nombró como asistentes técnicos a docentes sin partido políticos, así como a simpatizantes de Libre, Liberal y Nacional, que incluso hoy trabajan en la Secretaría de Educación exaltos cargos de gobiernos anteriores.

Puntualizó que la escuela no puede ser campo de batalla de las contradicciones de los políticos y aseguró que no caerá en el juego de los que buscan confrontar a la dirigencia magistral con la nueva gestión de la ministra Arely Argueta. JS