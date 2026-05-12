Exministro Matheu insiste en encarecimiento “absurdo” en costo de hospitales

Tegucigalpa – El exministro de Salud, José Manuel Matheu, volvió a lanzar fuertes cuestionamientos sobre el manejo del proyecto de construcción de hospitales en Honduras, reiterando la denuncia del incremento “absurdo” en los costos, decisiones erráticas en el financiamiento y posibles irregularidades que, a su juicio, deben ser investigadas por las autoridades judiciales.

– Dijo que fue él quien presentó el proyecto de la construcción de los hospitales el 23 de febrero de 2022 en una exposición en el Congreso Nacional.

– De 79 millones de dólares que era el costo de los hospitales de Santa Bárbara (184 camas), Salamá (36 camas) y Ocotepeque (36 camas), se disparó a más de 279 millones de dólares.

– La exministra Carla Paredes llegó a parar todas las obras que nosotros llevábamos, y ni siquiera fue capaz ni de terminar el búnker de San Felipe.

Relató que decidió guardar silencio sobre el tema porque mucha gente cree que cuando ofrece declaraciones al respecto lo hace por resentimiento u otras tonterías que no van con su forma de ser.

El también exdiputado dijo que “la situación de los costos es abismal la diferencia cuando el número de camas es el mismo del diseño original”.

El doctor Matheu aseguró que desde un inicio advirtió sobre los riesgos de renunciar a un financiamiento internacional con condiciones altamente favorables. Según explicó, el Gobierno rechazó un préstamo de España con una tasa menor al 1 %, períodos de gracia y amplios plazos de pago, para optar por recursos más caros provenientes del presupuesto nacional y deuda externa, pero estos recursos nunca existieron.

“¿Cómo se renuncia a un préstamo al 1 % cuando el país se endeuda al 8 %? Es como rechazar ayuda para construir una casa sin tener dinero propio”, cuestionó en entrevista con el periodista Nery Arteaga para la radio HRN.

El exministro José Manuel Matheu.

Incrementos de costos

El exfuncionario detalló que los tres hospitales inicialmente contemplados —en Santa Bárbara (184 camas), Salamá (36 camas) y Ocotepeque (36 camas)— tenían un costo aproximado de 79 millones de dólares bajo el esquema de financiamiento español. Sin embargo, afirmó que posteriormente el monto se elevó a más de 279 millones de dólares, es decir, un incremento superior a los 200 millones.

Atribuyó este aumento a cambios en los diseños originales, particularmente en el tamaño de las obras.

“Se dispararon los metros cuadrados de construcción. Un hospital que debía tener unos 4 mil 500 metros pasó a 9 mil 500, y otros incluso a 36,000. Eso automáticamente eleva los costos. Los estándares establecen una cama por 80 hasta 140 metros cuadrados”, señaló.

Especificó que en los casos de los nosocomios de Salamá y Ocotepeque, la SIT puso un valor de L. 694 millones por 9 mil 500 metros cuadrados de construcción, sin embargo cuando asume Octavio Pineda se habla de 36 mil metros cuadrados, es decir cuatro veces más del diseño original. Es así que el valor se disparó a L. 1 mil 560 millones.

En el caso de Santa Bárbara, de 26 mil metros cuadrados de construcción se eleva a 72 mil metros cuadrados, lo que lógicamente hace que el precio estimado se dispare ostensiblemente.

Especificó que de 79 millones de dólares que era el costo de los hospitales de Santa Bárbara (184 camas), Salamá (36 camas) y Ocotepeque (36 camas), se disparó a más de 279 millones de dólares.

Matheu subrayó que existen estándares internacionales para la construcción hospitalaria y cuestionó que en Honduras se estén planteando infraestructuras mucho más grandes que hospitales similares en otros países.

De 79 millones de dólares que era el costo de los hospitales de Santa Bárbara (184 camas), Salamá (36 camas) y Ocotepeque (36 camas), se disparó a más de 279 millones de dólares.

Comparaciones internacionales

Para sustentar sus críticas, el exministro comparó los proyectos hondureños con hospitales recientemente construidos en Nicaragua y Bolivia, donde —según dijo— centros con mayor número de camas tienen menor área de construcción.

En el caso de Nicaragua, el hospital de El Ocotal tiene 236 camas en 25 mil 134 metros de construcción, mientras en el otro que se inauguró en la región de La Mosquitia nicaragüense con 287 camas consta de 18 mil 415 metros.

“No es lógico que un hospital más pequeño tenga el triple o cuádruple de metros cuadrados que otros en la región”, comparó Matheu.

Matheu reveló que envió una comunicación formal a la presidenta Xiomara Castro el 5 de septiembre de 2023, en la que recomendaba no renunciar al financiamiento español. Sin embargo, tres días después, la Secretaría de Finanzas notificó oficialmente a España la decisión de desistir del préstamo.

El exministro sugirió que la decisión pudo haber sido influenciada por personas cercanas al entorno presidencial. “Alguien muy cercano tuvo que haberla convencido de hacerlo con fondos que el país no tiene”, expresó.

“Creo que a ella la cuentearon –se refiere a la expresidenta Castro– teníamos fecha de inauguración para agosto de 2025 los dos hospitales de Salamá y Ocotepeque, y el de Santa Bárbara en octubre de 2025, y me refiero a la inauguración completa con todo y el equipamiento adentro”, detalló.

También cuestionó el papel de funcionarios que asumieron posteriormente la conducción del proyecto, señalando que se modificaron los planes originales sin sustento técnico claro y que no se logró avanzar en la construcción.

Además, criticó la fragmentación en la contratación de empresas y la falta de claridad en los procesos de adquisición de equipos médicos.

Matheu dijo que fue él quien presentó el proyecto de la construcción de los hospitales el 23 de febrero de 2022 en una exposición en el Congreso Nacional.

Llamado a investigación

Aunque evitó acusar directamente actos de corrupción, Matheu consideró que los indicios obligan a una investigación profunda.

“No me atrevo a decir que hubo robo, pero por lo que se ve, parece que sí hay cosas que investigar”, sostuvo.

En ese sentido, instó al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas a realizar un proceso “objetivo, transparente y rápido”, que permita deducir responsabilidades.

El exministro lamentó que, pese a la inversión anunciada, los hospitales no estén operativos y continúen como promesas incumplidas. Advirtió sobre el riesgo de que las obras queden paralizadas por años.

Para concluir sus declaraciones, Matheu pidió al Gobierno retomar de inmediato los proyectos, especialmente en zonas vulnerables como Ocotepeque, y avanzar en otros centros hospitalarios ya financiados.

“El país necesita esos hospitales. No se puede seguir postergando la atención de la población”, concluyó. JS