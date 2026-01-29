Exministro Matheu advierte de desabastecimiento de medicinas en dos meses

Tegucigalpa – El extitular de la Secretaría de Salud (Sesal), José Manuel Matheu, advirtió que puede haber desabastecimiento en dos meses debido al retraso del gobierno anterior en la licitación de compras de medicamentos.

Matheu dijo que aunque los exfuncionarios aseguren un abastecimiento de medicamentos arriba del 80 %, “la realidad es que es un 52 % y será en uno o dos meses, el desabastecimiento de varios de los productos, así que creo que las cosas se cayeron”, señaló.

(Leer) Asfura asume la conducción de la Secretaría de Salud mientras sigue integrando sus cuadros

En la Sesal la licitación debía iniciarse desde el año pasado y lamentó que a esta altura aún no se ha publicado la invitación a los oferentes, por lo que reiteró que están más que atrasados, pues el proceso tarda seis meses.

El también exdiputado indicó que no cree en las interventoras, por lo que sugirió poner un director capaz en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), “no a un político sino que a alguien que sepa de administración”.

El galeno dijo que el IHSS ya hay problemas de desabastecimiento en muchos medicamentos y refirió que si bien se estaban haciendo compras directas, pero no les dio el ancho.

En las últimas horas, el presidente Nasry Asfura, decidió ser él mismo quien dirija la política sanitaria del país, acompañado de un equipo conformado por sus designados presidenciales. VC