Exministro de Sedesol atribuye a comunicaciones y liderazgos locales la derrota de Libre

Tegucigalpa – El extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona afirmó este viernes que Libertad y Refundación (Libre) debe tener una recomposición donde no puso en duda los liderazgos generales de Manuel Zelaya y Rixi Moncada, sino en los líderes locales y en la descentralización de las comunicaciones.

Cardona dijo que se mantiene en Libre y que está expectante a la convocatoria del coordinador general del partido, Manuel Zelaya Rosales. “Yo desde que renuncié el 27 de junio he tenido claro que Libre es mi casa y vamos a tener que luchar para recomponernos y ver qué pasa dentro de cuatro años”, afirmó en entrevista con la radio HRN.

“Definitivamente que debemos hacer un análisis muy crítico, porque es histórico, es el primer gobierno de izquierda, el gobierno de la primera mujer presidenta y el pueblo ha sido contundente en las urnas”, afirmó.

Cardona es del criterio de que Libre debe ir a una recomposición donde no puso en duda los liderazgos generales de Manuel Zelaya y Rixi Moncada, sino en los líderes locales. “Yo siento que el coordinador general y la candidata, dieron todo su mejor trabajo posible para que se ganaran las elecciones”, expresó al reiterar que es en las coordinaciones departamentales donde se deben hacer cambios.

A criterio de Cardona, se hizo muy mal trabajo a nivel departamental, pues aunque se están logrando varias alcaldías y un número importante de diputaciones, esto no se refleja a nivel presidencial.

“Da la impresión de que cada quien haló agua para su molino y no para la candidata presidencial, siendo está una instrucción y el objetivo de todo partido, ganar la Presidencia de la República”, afirmó tras sugerir una falta de una estrategia comunicacional clara debido a la descentralización de las comunicaciones con una Secretaría de Planificación Estratégica, una Dirección de Comunicaciones, la Secretaría de Prensa y por otro lado el periódico Poder Popular, además de Canal 8, “no había una coordinación de actores”.

“Recuerdo que en los momentos más críticos del gobierno cuando había crisis climática o crisis coyuntural, las comunicaciones fueron un desastre, no hubo una estrategia eficaz para cerrar filas”, mencionó.

Además apuntó una falta de lectura de la realidad nacional, y que Libre confió más en las encuestas que en lo que se decía en la calle, mientras que no buscó conquistar el voto fuera de Libre, únicamente en sus bases.

Cardona confesó que le aconsejó a varios candidatos a que le bajaran a la soberbia y a la superioridad moral. “Yo creo que ya es tiempo de que le demos un poco de tranquilidad al pueblo hondureño y la gente es la que monitoreó eso”.

El exministro aseguró además que la presidenta Xiomara Castro fue la única que mantuvo la imagen del gobierno a flote, que según él tiene un nivel de aceptación del 90 %. VC