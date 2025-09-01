Impávido exministro de Sedesol aparece en redes, cuestiona el alto precio de la carne y anuncia su divorcio  

Tegucigalpa– El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona apareció en un video que subió en sus redes sociales, en el que cuestionó el alto precio de la carne, que se está perdiendo la gastronomía de Olancho al tiempo que indirectamente confirma su divorcio con la candidata a diputada por Libre, Clara López y habla de temas cotidianos, impávido ante los señalamientos en su contra por el manejo, presuntamente delictivo, de fondos públicos.

En el video, Cardona aparece almorzando un tapado olanchano, en el que señaló que la carne antes en Olancho era más barata y ahora está bien cara.

“Hacer un tapado para unas 30 personas cuesta entre 10 mil a 12 mil lempiras”, afirmó.

Reaparece el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, para cuestionar que el precio de la carne está caro pic.twitter.com/hYKnKOB53y — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 1, 2025

Asimismo, dijo que las mujeres ya no pueden hacer tapado olanchano y que esa tradición gastronómica se está perdiendo.

Afirmó que cuando se vuelva a casar será con una mujer que sepa hacer tapado olanchano “sí o sí”.

Tras filtrarse un video que puso en evidencia el presunto uso de fondos públicos para la campaña política de Libre, uno de los principales involucrados en la cinta, fue precisamente el ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona quien se vio obligado a cesar en su cargo. Desde entonces no se conocía nada público del exfuncionario, involucrado en el desvío de fondos, que sigue en la palestra pública, pero sin mayores consecuencias legales para los responsables.

Desde que salió a luz el “cheque video” las autoridades del Ministerio Público no han dado detalles si se investigan los casos donde miles de millones de lempiras han sido utilizados para favorecer la campaña electoral del oficialismo, similar situación se dio con la investigación que encomendó la propia presidenta de la República Xiomara Castro, sobre el tema, a la Secretaría de Transparencia, misma que se quedó en una primera parte en la que solo reconoció inconsistencias, pero no se concretó, pese a que la mandataria dijo que se actuaría de forma contundente contra los responsables de casos de corrupción . IR