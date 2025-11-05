Exministro Matheu denuncia hay más de L.5 mil millones de desfase en la construcción de hospitales

Tegucigalpa – La construcción de los 12 hospitales que ejecuta la administración de la presidenta Xiomara Zelaya tienen un sobrecoste de más 5 mil 205 millones de lempiras (200 millones de dólares), señaló el exministro de Salud, Manuel Matheu.

El exfuncionario indicó que la idea de la construcción de los 12 centros hospitalarios partió de su gestión al frente de la cartera de Salud, ya que sostiene que no estaba en el programa de gobierno de Libre, el partido oficialista que comandó la coalición que llevó al poder a Castro.

Matheu indicó que inicialmente gestionó la construcción de los hospitales con el gobierno de España que prometió el financiamiento de 79.2 millones de dólares.

Pero luego el gobierno de la presidenta Castro determinó suspender el financiamiento español y determinó que serían construidos con fondos nacionales y pasaron la gestión de la construcción a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Pero Matheu señaló que en la administración del también ahora exministro de la SIT, Mauricio Ramos, el costo fue elevado a 126.7 millones de dólares, aunque mantenían el mismo parámetro de área de construcción.

El exministro habló en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez.

Pero el exministro de Salud indicó que cuando Octavio Pineda asumió la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) los costes se elevaron a 279.2 millones de dólares, representando un sobrecoste de 200 millones de dólares en relación al costo inicial programado.

Matheu explicó que el desfase en los costos de construcción pueden deberse al sobredimensionamiento del área de construcción, ya que de hospitales con 26 mil metros pasaron a 69 mil metros de construcción, pero detalló que se mantienen el mismo número de camas que se habían programado inicialmente, que van desde las 36 hasta las que superan las 150 camas. (PD).