Exministro Cardona denuncia que la coordinación de Libre ha negociado “las cabezas” de todas las personas

Tegucigalpa– El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona denunció que la coordinación del partido Libertad y Refundación (Libre), ha negociado “las cabezas” de todas las personas que irán a juicio político.

Cardona arribó este miércoles a la resolución de la audiencia inicial en su contra y otras 11 personas por el caso de corrupción denominado como “Chequesol”.

“Tal y como lo dije al fiscal, a él lo sacarán, sacarán a Marlon Ochoa, la coordinación de Libre ha negociado las cabezas de las personas, los funcionarios somos fichas descartables, yo nunca tuve responsabilidad”, señaló.

Además, Cardona expuso que “yo renuncié para que me investigarán y el mismo Ministerio Público no me dejo declarar, esto se pudo resolver de forma administrativa pero no quisieron, pospusieron las audiencias para favorecer la campaña de la diputada que se reelegía en Copán”.

Para el exfuncionario “todo fue y se manejó para que su servidor fuera destruido y que se salvara la otra parte, esta audiencia ha demostrado que la culpa no está de mi lado, quisiera ser optimista y confiar en la justicia porque en sus manos he estado, he venido a dar la cara porque creo en mi inocencia”.

Igualmente, Cardona lanzó duras declaraciones contra el expresidente del Congreso, Luis Redondo, señalando que “no tuvo tiempo de venir a los juzgados, pero sí para subir foto de su cumpleaños”.

Cardona le advirtió a Redondo “que esté con el ojo al Cristo, porque se lo va a llevar putas”. IR