Exministro Cardona cuestiona al Ministerio Público por trata de evitar que Luis Redondo y Carlos Zelaya testifiquen en caso “Chequesol”

Tegucigalpa- El exsecretario de la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, se presentó este martes a su audiencia en el marco de la investigación por el denominado caso “Chequesol”, en donde expresó que no tiene sentido que el Ministerio Público se oponga a una eventual testificación del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y el exsecretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya.

“No sé si ellos vendrán, se les llamará para que participen y esclarezcan la situación, yo creo que es importante, quien ha argumentado que a este fondo en Copán se le dio uso político es el Ministerio Público, pero que se oponga a que los políticos vengan a testificaron no tiene sentido, ellos tienen que venir a explicar políticamente, tu servidor era ministro, no político, yo no me lancé a un cargo de elección, ellos tienen que explicar cómo crearon este fondo”, explicó.

Agregó que esta es una lección para todos y ojalá los gobiernos no puedan aprobar fondos a los diputados para que manejen.

“Yo en el despacho maneje una secretaria y dos programas, Proasol, Sedesol y Red Solidaria, toda nuestra administración fue transparente y abierta, porque no hay quejas del uso de fondos indebidos en otros departamentos, porque solo en Copán, porque hay alguien que a nivel personal toma una decisión y eso discute la justicia, tanto la defensa de la diputada como la nuestra, que beneficio obtenía yo por entregas de ayudas a personas en Copán, la acusación ni siquiera es que me robe dinero, el juicio está totalmente perdido, estamos desprestigiados por esta situación porque se salió de control, una presidenta haciendo un tuit atacando como si fuera un delito, creando escándalo que se salió de control”, detalló.

Afirmó que a través de sus redes sociales ha recibido amenazas de parte de personas de Copán.

Dijo que las múltiples acciones y juicios este es un proceso de paciencia y seguiremos esperando con paciencia porque tengo la confianza de que saldré libre de esta acusación que “no tengo nada que ver, yo no me beneficie de fondos, yo solo cumplí como ministro mis responsabilidades, confió en la justicia y que saldré libre de todo esto”, apuntó. IR