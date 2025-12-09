Exministro Cardona acusa a diputada Isis Cuéllar de inflar votos en Copán

Tegucigalpa – El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, acusó hoy a la diputada oficialista Isis Cuéllar de inflar votos en el departamento de Copán.

“Luego de un arduo trabajo hemos recolectado las actas del departamento de Copán, en el que se demuestra que la diputada Isis Carolina Cuéllar infló más de 5 mil votos en 70 actas, con promedio de 200 votos por municipio de ese departamento”, publicó Cardona en sus redes sociales.

Aparte de eso, ordenó a todos los escrutadores, secretarios y presidentes no cantar los votos para las casillas 9 y 10, de sus competidores directos, pasando estos votos a otros candidatos del bipartidismo. No coinciden, por tanto, las papeletas y los datos de las actas. Hay vacíos y borrados caligráficos, denunció el exfuncionario.

Un equipo de 20 abogados voluntarios empezará el proceso de impugnar las actas en mención y hacer un escrutinio especial de todas las urnas de Copán, anunció.

No te vamos a permitir salirte con la tuya, Isis Carolina Cuéllar. LIBRE no se merece esto, ¡PREPÁRATE!, advirtió. (RO)