Exministra Villanueva exige poner fin a la impunidad en casos de trata de personas

Tegucigalpa- En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio, la exministra de Seguridad Julissa Villanueva demandó que Honduras dé señales claras de compromiso en la lucha contra este delito y deje de ser un país donde prevalezca la impunidad.

“Confío plenamente que Honduras dará muestras claras y evidencias al mundo de que nuestro país no volverá a ser tierra que favorezca la impunidad en este horrendo delito”, expresó Villanueva mediante un mensaje divulgado este jueves, en su cuenta de X.

La exfuncionaria también se refirió al caso de Angie Peña y a las demás víctimas de trata, al asegurar que “no habrá más burlas ni para Angie Peña ni para ninguna de las víctimas”.

Villanueva pidió además un cambio sincero en la institucionalidad hondureña y expresó su agradecimiento a los testigos, tanto protegidos como no protegidos, así como a las personas que trabajan en el combate contra este flagelo.

Para esta misma fecha, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que la trata de personas constituye una de las formas más graves de violación de los derechos humanos y representa una seria amenaza para la niñez y adolescencia en Honduras.

El organismo señaló que factores como la pobreza, la violencia, la desintegración familiar, la migración irregular y la exclusión social, además del uso de tecnologías digitales, son aprovechados por los tratantes para captar víctimas mediante falsas promesas de empleo, estudios o una mejor calidad de vida.

El Conadeh subraya la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas, mientras que la exministra Villanueva, resalta la necesidad de que las investigaciones y los casos de trata no queden en la impunidad.LB