Exministra Paredes fue nombrada como médico general en Hospital de San Lorenzo con salario de L 105 mil

Tegucigalpa – La exministra de Salud, Carla Paredes, fue nombrada por acuerdo como Médico General de Guardia en el Hospital San Lorenzo, en el departamento de Valle, con salario 105 mil 201 lempiras con 92 centavos, incluso antes de su prematura renuncia.

Conforme al acuerdo número 7654-2025, de fecha 9 de septiembre de 2025, el traslado de Carla Marina Paredes Reyes fue autorizado por el Servicio Civil cuando la funcionaria fungía como titular de Salud.

En la Secretaría de Salud, Paredes tenía un salario superior a los 100 mil lempiras, en el nuevo puesto el salario autorizado era de 105 mil 201 lempiras. En esa época, la funcionaria también presidía la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Más temprano, la designada presidencial, María Antonieta Mejía, informó que en los cuatro días que tiene la nueva administración de Nasry Asfura de haber iniciado su gestión han encontrado algunos hallazgos que reflejan un abuso en el manejo de las finanzas del Estado.

Mejía mencionó precisamente que altos funcionarios se recetaron aumentazos en los últimos dos meses del gobierno de Xiomara Castro, dobles plazas laborales y pagos de indemnizaciones. VC