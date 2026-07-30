(VIDEO) Exministra Paredes arremete contra la prensa, llama “incompetentes” a cabezas en Salud y reta la acusen ante MP

Tegucigalpa – La exministra de Salud, Carla Paredes, cuestionó las declaraciones de las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud sobre la gestión anterior y aseguró que se está intentando simplificar, desmeritar y, en algunos casos, desprestigiar el trabajo realizado durante su administración. Igualmente, arremetió contra algunos periodistas que según dijo bailan al compás del “bono del pescado” y disparó contra su antecesor Manuel Matheu.

– La exfuncionaria pidió que si creen que se hizo algo malo en la pasada administración que lo presenten ante el Ministerio Público.

– El doctor Manuel Matheu no supera el despido por incompetencia, disparó Paredes y le sugirió que disfrute su jubilación en el retiro.

Paredes salió en defensa de la Unidad Técnica de Proyectos, una de las dependencias adscritas a la Subdirección de Infraestructura y Proyectos, y afirmó que cuando asumieron la Secretaría esta unidad se encontraba prácticamente desmantelada y sin capacidad para responder a las necesidades de infraestructura de la red pública de salud.

Según la exfuncionaria, durante su gestión la unidad fue reconstruida progresivamente hasta contar, al momento de su salida, con 89 profesionales de distintas especialidades, entre ellos ingenieros civiles, eléctricos, industriales, mecánicos, estructuralistas y medioambientales, biomédicos, además de arquitectos y personal administrativo.

Paredes recordó que la red pública de salud cuenta con más de 1,900 unidades sanitarias que requieren supervisión y mantenimiento permanente, por lo que consideró incorrecto reducir el trabajo técnico de la Secretaría a labores que, según dijo, puedan realizarse desde un escritorio.

También defendió el presupuesto asignado a la unidad, que, de acuerdo con sus declaraciones, no superaba los 90 millones, y cuestionó que se pretenda minimizar el trabajo realizado en materia de construcción y remodelación de establecimientos de salud.

La exministra acusó además a las nuevas autoridades de utilizar estos cuestionamientos como una forma de desviar la atención de los problemas actuales de la Secretaría de Salud. Señaló que, a su juicio, persisten dificultades relacionadas con el abastecimiento de medicamentos y cuestionó las reiteradas declaratorias de emergencia sin resultados que, según afirmó, se traduzcan en soluciones concretas.

#Nacional | La exsecretaria de Salud, Carla Paredes, desmintió las declaraciones de los actuales subsecretarios de Salud sobre la contratación de 90 ingenieros para la construcción de los nueve hospitales impulsados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Además, aseguró… pic.twitter.com/NTVY2DSvcx — UNE TV (@unetv_hn) July 29, 2026

“Hay que ser imbéciles para creer eso. Está claro que lo que están diciendo son puros distractores. No encuentran cómo disimular la incompetencia que tienen y están haciendo exactamente lo mismo que ellos criticaban”, expresó.

Paredes recordó que las actuales autoridades cuestionaban al gobierno anterior por referirse de manera recurrente a los 12 años de administraciones anteriores y ahora, según señaló, llevan apenas seis meses en el cargo y ya han dejado de lado las promesas y discursos con los que llegaron al poder.

“Nos decían que olvidáramos los 12 años de saqueo y ellos tienen seis meses y ni un solo día se han olvidado de Libre; nos echan en falta, no cabe duda”, sostuvo.

De igual, forma cuestionó que hay medios de comunicación que están pagados y sonrien «cuando les llega el bono del pescado», y todo es un destructor.

Paredes también instó a las actuales autoridades a presentar ante el Ministerio Público cualquier irregularidad que consideren que pudo haberse cometido durante la administración anterior, en lugar de limitarse, dijo, a lanzar “basura” y constantes señalamientos públicos.

“Si creen que algo se hizo mal, que lo presenten al Ministerio Público”, sostuvo la exministra, quien agregó que el debate debería centrarse en resolver los problemas que enfrenta actualmente el sistema público de salud. LB