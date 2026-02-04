Exministra Elsa Palau advierte necesidad de atender desbordamiento del Hospital Escuela

Tegucigalpa- La exministra de Salud, Elsa Palau, alertó que el Hospital Escuela de Tegucigalpa atraviesa una situación crítica debido a la falta de insumos, material médico, equipo y a un presupuesto que resulta insuficiente para la alta demanda que enfrenta actualmente.

Palau explicó que el centro asistencial fue diseñado para atender a una población mucho menor a la actual, ya que cuando se construyó Tegucigalpa tenía menos de un millón de habitantes, mientras que hoy la demanda supera ampliamente esa cifra, lo que mantiene al hospital constantemente abarrotado.

“La emergencia del Hospital Escuela atiende muchos más casos de los que estaba previsto originalmente, y eso genera una presión enorme sobre el personal y los recursos disponibles”, señaló.

La exfuncionaria también atribuyó parte del problema a administraciones ineficientes y a la falta de supervisión adecuada, lo que, sumado al bajo presupuesto, termina agravando la crisis.

En ese sentido, subrayó la necesidad de aplicar un sistema de triaje más efectivo en el área de emergencias, priorizando la atención según la gravedad de los pacientes.

Palau recordó que muchos sistemas de triaje utilizan códigos de colores para clasificar a los pacientes, como el rojo para casos críticos y el verde para los menos urgentes, y que la atención no debería darse por orden de llegada, sino por nivel de gravedad.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer las clínicas periféricas (Clippers) con mayor equipo, insumos, rayos X y ultrasonidos, de modo que puedan resolver más patologías y reducir las referencias al Hospital Escuela.

Otro punto clave, según Palau, es mejorar la comunicación entre los médicos de las Clippers y el personal de emergencia del hospital, especialmente en los procesos de referencia y contrarreferencia.

Finalmente, la exministra reveló que incluso el área de emergencias de Medicina Interna cuenta actualmente con más ventiladores mecánicos en funcionamiento que la propia Unidad de Cuidados Intensivos de adultos, lo que refleja el nivel de improvisación y saturación que vive el principal centro hospitalario del país.LB