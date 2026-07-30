Exministra Consuelo Flores propone presentarse de forma voluntaria en caso hospitales móviles

Tegucigalpa – La exministra de Salud, Consuelo Flores propuso mediante un escrito su presentación voluntaria ante la justicia en el caso que fue imputada por la compra de hospitales móviles durante la pandemia de Covid-19.

– Se conoció que otros exfuncionarios de la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández también solicitan su presentación voluntaria ante los entes de justicia.

La defensa de Flores presentó un escrito para hacer efectiva su presentación voluntaria, pero el mismo no ha sido admitido, reveló a Proceso Digital la portavoz de los tribunales Bárbara Castillo.

Agregó que no existe fecha estimada para celebrar una eventual audiencia ya que ni siquiera hay una resolución por parte de los jueces que conocen la causa.

La exfuncionaria permanece prófuga de la justicia desde noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público la acusó por el presunto delito de fraude, y en el mismo expediente se imputó a la exministra de Finanzas, Rocío Tábora que ya compareció en las primeras audiencias.

Es este mismo expediente son acusados: Héctor Herrera Flores, Carlos Guevara Mondragón y Daniel Antonio Ardón, quienes ya se sometieron a audiencia inicial.

Igualmente, es acusada la subsecretaria de Finanzas, Roxana Melani Rodríguez Alvarado, así como la exfuncionaria de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Bessy Roxana Rodríguez.

Condenados en el caso

Por este caso, ya fue sentenciado el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, fue condenado a 10 años y 11 meses de prisión por la comisión a título de autor de fraude agravado más una multa de mil 475 millones 921 mil 298.82 lempiras.

Mientras que el exadministrador de Invest-H, Alex Moraes, fue sentenciado a una inhabilitación de nueve años y cuatro meses por el delito de fraude.

También es imputado el ciudadano estadounidense de origen guatemalteco, Axel López, quien fue el empresario que ofreció los hospitales móviles a Honduras para atender los casos de COVID-19 durante la pandemia.

Pese a que existe una solicitud de una orden de captura a nivel internacional, el empresario no ha sido detenido. JS