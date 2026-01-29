Exministra Araujo espera que comisión encabezada por presidente Asfura puede ser la vía rápida a la crisis en Salud

Tegucigalpa – La exministra de Salud, Roxana Araujo, señaló que este sector se encuentra en una situación crítica y estado de coma, y que debe atacarse rápidamente para solventar la problemática.

“El sector de salud está en una situación de crítica, prácticamente en un estado de coma, si no se ataca de forma rápida esta problemática el desabastecimiento y resolver la mora quirúrgica”, dijo este jueves a la emisora Radio América.

Comentó que es la primera vez que se da una situación en la que un presidente encabeza la Secretaría de Salud, pero resaltó que Nasry Asfura conoce bien la problemática de esta dependencia del Estado como del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

Sostuvo que esta acción demuestra que Asfura quiere cumplir con su promesa de campaña de mejorar el sistema de salud, educación y las posibilidades de empleo.

Araujo mencionó que si Asfura encabezará la comisión a cargo de la Secretaría de Salud es porque considera que es la vía más rápida de encontrar soluciones.

Opinó que si el gobierno acude a licitación para una contratación general de las compras de Estado será prolongada, el proceso lleva entre cuatro y cinco meses, y la población ocupa soluciones rápidas a corto y mediano plazo.

[LEER] Asfura asume la conducción de la Secretaría de Salud mientras sigue integrando sus cuadros

La exministra expuso que los hospitales Escuela y Mario Catarino Rivas ya sobrepasaron su capacidad desde hace varios años y que son rebasados por la población de la capital hondureña como de San Pedro Sula.

Lamentó que nadie le pone atención para que se construya los hospitales de trauma en el país.

Sobre los fideicomisos, contestó que este método trae transparencia, pagos oportunos a las empresas y desaparición de coimas. AG