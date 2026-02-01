Exministra Araujo considera que no hay otra manera en Salud si no es a través de un estado de emergencia

Tegucigalpa – “Yo considero que no hay otra salida más oportuna en este momento que declarar un estado de emergencia”, afirmó la exministra de Salud, Roxana Araujo.

La profesional de la salud relató que quienes laboran en el sistema sanitario saben de las carencias que hay en la actualidad en cuanto material médico quirúrgico, insumos y sobre todo medicamentos.

Por eso, Araujo aseveró que “no hay otra manera, aunque quisieran cortar procesos, no hay otra manera si no es a través de un estado de emergencia. Y el decreto de emergencia solo se puede hacer a través del poder Legislativo”, refirió.

La exfuncionaria dijo que aunque muchos hablan de privatización, pero que el sistema ya está privatizado y señaló que desde el momento en que una persona sale con una receta y tiene que ir a comprar el medicamento a una farmacia privada, el sistema está privatizado.

En tal sentido, planteó que por qué no darle la oportunidad al presidente Nasry Asfura de darle una luz al final del túnel a la población en cuanto al tema de los medicamentos y de la mora quirúrgica. VC