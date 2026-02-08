Exministra Araujo admite que en sistema sanitario hay problema de logística para transportar medicamentos

Tegucigalpa – La exministra de Salud, Roxana Araujo, expuso este domingo que ha habido un largo problema de logística en el almacén central de medicamentos.

El presidente Nasry Asfura reveló que su equipo de trabajo encontró una buena cantidad de medicamentos en óptimas condiciones que estaban almacenadas en la bodega y que no fueron distribuidos a los centros de salud en su momento.

(LEER): Presidente Asfura revela que encontraron medicamentos almacenados en el sistema sanitario

En ese sentido, señaló que el almacén central carece de cosas fundamentales como la logística, es decir, un sistema automatizado.

“El personal que trabaja sepa qué medicamentos son los que existen, cuáles son los próximos a vencerse, cuáles son los que tienen un período largo de vencimiento y qué cantidades hay”, manifestó.