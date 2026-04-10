Exmiembro de la MACCIH advierte de demandas internacionales por aplicación de juicio político

Tegucigalpa – El exmiembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, advirtió hoy de posibles demandas internacionales para Honduras a causa de la aplicación de juicio político a actuales funcionarios.

“El Congreso Nacional tiene la facultad para hacer eso, pero también debemos de entender que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta que no hay debido proceso y que las garantías de inocencia no se están respetando. Esto podría generar una demanda a nivel internacional”, detalló Navas.

El Congreso Nacional aprobó con 91 votos, la noche del jueves la denuncia de juicio político para cuatro funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Se trata del consejero del CNE, Marlon Ochoa, y la suplente del mismo ente electoral, Karen Patricia Rodríguez. Asimismo, el magistrado del TSE, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

“Si vemos que los testigos que están presentando son puras conjeturas, hasta chismes creería yo, que son cuestiones no contundentes de un acto ilícito que han afectado a la constitución, estamos hablando de un juicio político partidario de revancha”, zanjó Navas.

Varios sectores de la oposición han criticado la aplicación de juicio política y han señalado que se trata de persecución política.

No obstante, la aplicación de esta figura ha contado con más de 86 votos requeridos en el Congreso Nacional. (RO)