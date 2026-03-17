Exmagistrado TSE señala delitos y pide sanciones por incidentes en elecciones de Guanaja

Tegucigalpa- El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, afirmó que lo ocurrido en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, durante la repetición de elecciones municipales constituye una violación a la ley electoral y a la Constitución de la República.

Aguilar sostuvo que las personas que impidieron el desarrollo del proceso electoral habrían incurrido en delitos que, según la normativa vigente, son sancionados con penas de entre cuatro y seis años de reclusión. “El simple hecho de impedir que se realice una elección en un centro de votación es un delito electoral sancionable”, subrayó.

El exfuncionario también recordó que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras garantizar el libre ejercicio del sufragio, por lo que instó a las autoridades a asegurar que la repetición de los comicios se desarrolle de forma ordenada y conforme a la ley.

Asimismo, indicó que el Congreso Nacional de Honduras puede contribuir promoviendo el diálogo entre los sectores en conflicto para evitar que se repitan los hechos registrados el pasado domingo.

No obstante, enfatizó que la responsabilidad directa de organizar y repetir las elecciones recae en el órgano electoral, (CNE), el cual debe apoyarse en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el orden y la seguridad, permitiendo a los ciudadanos acudir a votar sin restricciones.

Finalmente, Aguilar hizo un llamado a que se sancione a los responsables de estos hechos para evitar la impunidad y fortalecer la institucionalidad democrática del país.LB