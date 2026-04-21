Exmagistrado Morazán denuncia amenazas y dice deja carta con nombres de quienes lo quieren matar

Tegucigalpa – El exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán denunció públicamente a través de sus redes sociales un incremento en las amenazas contra su vida, al tiempo que responsabiliza a sectores que -según él- han promovido un ambiente de odio en su contra.

En un mensaje difundido en su red social de ‘X’, el abogado Morazán expresó que, aunque ama la vida, no teme a la muerte, sino a vivir sin dignidad.

En su reflexión, subrayó que una vida sin lucha por la verdad y los derechos fundamentales, incluidos los civiles y políticos, carece de sentido.

El ahora exfuncionario destituido mediante juicio político la semana anterior, aseguró que el riesgo en su contra ha aumentado en los últimos días, señalando que existen condiciones que facilitan estas amenazas.

Igualmente, afirmó que las autoridades tienen conocimiento de la situación, lo que incrementa su preocupación por su seguridad personal.

Enfatizó en responsabilizar a quienes han impulsado y permitido discursos de odio en su contra, así como a otras personas a las que calificó como “titiriteros”. Indicó además que ha dejado constancia formal de estas acusaciones en una carta firmada que no publicó.

El también exfiscal general adjunto hizo referencia a las amenazas denunciadas por el exconsejero Marlon Ochoa, las cuales dijo “eran ciertas”, por lo que hizo bien al salir del país junto a su familia. JS