Exmagistrado Discua pide reglamentar el juicio político, “nos quedó un sabor amargo”, reflexiona

Tegucigalpa – El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ivis Discua dijo este jueves que el procedimiento de juicio político debe ser reglamentado y reflexionó que “se desnaturalizó un poco y al final nos dejó un sabor amargo”.

– Aceptó que tanto Johel Zelaya y Rebeca Ráquel Obando tenían los suficientes méritos para practicarles un juicio político.

– “Si los funcionarios nombrados actualmente siguen abusando del derecho les vamos a volver a pasar factura porque no vamos a estar de acuerdo con abusos del derecho que hagan los funcionarios públicos”, declaró.

Sobre la audiencia al ahora exfiscal Johel Zelaya por parte de la comisión legislativa, refirió que “no siguió los procedimientos porque no hay un reglamento para hacer cargos y descargos. La destitución del fiscal era una muerte anunciada y por eso renunció a su derecho de ir al pleno”.

“El juicio político me parece que se desnaturalizó un poco dada la celeridad de este proceso, aunque había fundamentos suficientes para hacerlo, pero al final quedó un sabor amargo”, dijo.

El exalto juez apuntó que la audiencia pública se convirtió en un debate más que un mecanismo de defensa de la persona sentada en el banquillo de los acusados.

Urgió un reglamento para regular el procedimiento de juicio político para los altos funcionarios del Estado. Agregó que los nombramientos de nuevos cargos en el Ministerio Público y CSJ forman parte de acuerdos políticos entre el bipartidismo.

[LEER] Con 93 votos, Congreso destituye al fiscal general Johel Zelaya en juicio político

“No nos debe asustar, estos fueron acuerdos políticos entre los dos partidos, de tal manera que uno se quedó con el Ministerio Público y el otro va a ratificar este día la titularidad en el Poder Judicial”, describió.

Recalcó que “las elecciones de segundo grado son arreglos políticos, la gente piensa que lo correcto es que haya idoneidad en las personas nombradas en estos puestos de la nación. Si realmente no sigue la institucionalidad y el respeto entre los tres poderes del Estado, estos hechos van a tener su reflejo en las próximas elecciones”.

Caviló que “estamos volviendo a la época del gobierno de Juan Orlando Hernández”, al tiempo que sugirió el respeto de los equilibrios entre los poderes del Estado.

Hizo un llamado a los dirigentes de los partidos Liberal y Nacional para que no sigan dando los espectáculos de la manera que están sucediendo en los últimos días. JS