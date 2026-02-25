Exjueza explica alcance jurídico de amnistía tras iniciativa para derogar decreto 04-2022

Tegucigalpa – En medio del debate generado por la iniciativa presentada en el Congreso Nacional de Honduras para derogar el decreto 04-2022, conocido como “Pacto de Impunidad 2.0”, la exjueza Karla Romero aclaró los alcances legales de la figura de la amnistía y los efectos de una resolución de inconstitucionalidad.

– Romero advirtió que el Poder Legislativo no puede ordenar actuaciones propias del Poder Judicial.

– La profesional del Derecho también recordó que “la retroactividad en materia penal sólo opera en favor del procesado, no en favor del Estado”.

La propuesta fue introducida ayer martes en el Legislativo por la vicepresidenta del Legislativo, Lissi Matute Cano, la misma busca dejar sin efecto el decreto que permitió otorgar cartas de libertad a personas vinculadas al partido Libertad y Refundación (Libre), acusadas por delitos de corrupción.

Diferencia entre amnistía e indulto

Romero recordó que cuando se desempeñaba como jueza presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley, al considerar que se confundieron figuras jurídicas distintas.

Explicó que la amnistía aplica exclusivamente cuando una persona es acusada por hechos derivados de su condición o ideología política, es decir, en casos considerados delitos políticos. En cambio, el indulto es una figura distinta, otorgada por el Poder Ejecutivo, y procede cuando ya existe una condena firme.

“Se confundieron figuras jurídicas. La amnistía no es lo mismo que el indulto”, enfatizó.

Asimismo, señaló que existe una ley que creó una Comisión de la Verdad y que cualquier revisión de casos debía realizarse respetando el principio de legalidad y los procedimientos establecidos.

Resolución de la Corte y efectos jurídicos

La exjueza subrayó que ya hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el cual determinó que la ley no es inconstitucional, siempre en referencia al denominado “Pacto de Impunidad 2.0”.

“Ya hubo una resolución de la Corte acerca de esta ley y dice que no es inconstitucional; entonces todo lo que se dio antes no puede volver a ser revisado, porque ya hizo su efecto. La inconstitucionalidad tiene efecto para los siguientes recursos”, explicó.

Desde el punto de vista jurídico, indicó que las sentencias de inconstitucionalidad tienen efectos hacia el futuro y no pueden aplicarse retroactivamente para revertir decisiones ya ejecutadas, especialmente cuando se han otorgado cartas de libertad.

Romero advirtió que el Poder Legislativo no puede ordenar actuaciones propias del Poder Judicial, ya que esto representaría una intromisión en sus facultades constitucionales. Además, sostuvo que intentar reabrir casos ya resueltos podría derivar en un doble juzgamiento, lo cual vulneraría garantías fundamentales.

“La retroactividad en materia penal sólo opera en favor del procesado, no en favor del Estado”, puntualizó.

Debate en el Congreso

El tema surge luego de que la diputada nacionalista Matute Cano presentara la iniciativa para derogar el decreto 04-2022, generando un nuevo debate político y jurídico sobre el alcance de la amnistía y sus efectos.

Para la exjueza, cualquier reforma debe realizarse bajo estricto apego al Estado de derecho y al principio de legalidad, evitando que el sistema de justicia sea utilizado con fines políticos.

“Si vamos a regresar al orden y al Estado democrático de derecho, debemos respetar las competencias de cada poder del Estado y aplicar la ley correctamente”, concluyó la exjueza. LB