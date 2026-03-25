Exjuez critica que ciertos diputados no supieron preguntar a Johel Zelaya en audiencia

Tegucigalpa – El abogado penalista y exjuez, Félix Ávila cuestionó este miércoles que los diputados que integran la comisión investigadora del Congreso Nacional no supieron hacer preguntas en la audiencia de juicio político contra el fiscal suspendido Johel Zelaya.

“Lo que vimos ayer (martes), les faltó a los diputados investigadores, porque hacen de órgano acusador y tienen todo el derecho de tener caracteres de un órgano inquisitivo, pero no a ultranza, tienen que buscar la verdad”, dijo a la emisora Radio América.

Comentó que vio muchas preguntas tratando de comprometer al Fiscal General suspendido cuando tiene la garantía constitucional que no está en la obligación de declarar en su contra ni contra parientes en cuarto grado de consanguinidad en cualquier tipo de procedimiento.

Ejemplificó que observó que una de las preguntas del diputado Antonio Rivera Callejas tenía la intención de cuestionar a Johel Zelaya de aceptar su nombramiento de parte de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, a lo que el fiscal suspendido le recordó que el legislador lo ratificó posteriormente.

“Los diputados no supieron hacer preguntas, la primera que se le hace que si aceptaba que había sido mal nombrado y el Fiscal le contestó que usted votó por mí, el diputado no debió hacer esa pregunta”, expresó.

Sostuvo que la comisión investigadora no puede emitir un informe en base a la propia declaración de Zelaya.

Lamentó el “pugilato” entre el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, con Zelaya durante la audiencia en el Congreso Nacional.

Por otro lado, el exjuez criticó que en la audiencia hubo diputados que son objetos de investigación en el Ministerio Público no debieron participar porque no hay indicio de objetividad.

Advirtió que Zelaya puede interponer presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que la Corte IDH puede analizar y concluir que se le violentaron los derechos al afectado porque la comisión investigadora no tenía la objetividad.

Añadió que algunos de los testigos podrían tener un interés por alguna afectación provocado por el fiscal suspendido y que la declaración no son objetivas.

“Yo escuché a algunos de los testigos que quería que se hiciera justicia y que se separara de su cargo a Zelaya, en un juicio de otra naturaleza se descarta, sin embargo, esto es un juicio político esto es discrecional y el pleno puede convencerse con lo que sea para tomar una decisión”, declaró Ávila.

Demandas en el horizonte

El profesional del derecho consideró que la decisión del Congreso Nacional es más político que jurídica.

No obstante, advirtió que la Corte IDH podría analizar si decide involucrarse para concluir que el procedimiento que hizo el Congreso Nacional fue malo.

Exhortó al Congreso Nacional que haga las cosas bien si desea destituir a Johel Zelaya de su cargo de Fiscal General, se tomé su tiempo y que en un período de 48 horas sea separado.

“Se mira mal se vaya a producir la separación de este funcionario público que sería la crónica de una muerte anunciada”, opinó.

Por otro lado, cuestionó la selección y toma de decisiones de todos los fiscales generales en acelerar el proceso en algunos temas y en otros se toma su tiempo.

En el caso de Johel Zelaya, criticó que haya exhibido a las personas, revelar investigaciones y pruebas que causaron consecuencias negativas para los investigados. AG