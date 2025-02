Exjefe de MACCIH critica la falta de voluntad del gobierno hondureño al no instalar nueva misión y denunciar la extradición

Tegucigalpa – El exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, criticó este domingo la falta de voluntad del gobierno en la no instalación de una nueva misión, tras un histórico puntaje de Honduras en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), dado a conocer recientemente por Transparencia Internacional.

«Pasaron ya 7 años desde mi salida de #MACCIH y en retrospectiva no han mejorado las cosas en #Honduras. Falta menos de un año para el término del gobierno actual y el anuncio de una nueva misión no se plasmó. Peor aún, el país cae a su puntaje histórico más bajo en el Índice de Percepción de Corrupción de TI (el peor en Centroamérica), se debilitó el sistema de combate a la corrupción en el MP-Uferco, hay evidencia de diversos casos graves de corrupción, se denunció tratado de extradición con EU (dejaría de funcionar el 28 febrero), un Código Penal que alienta la impunidad, entre otros hechos significativos que implican un claro retroceso. El problema fue que se despertó la esperanza del pueblo sin voluntad política real; la corrupción e impunidad seguirán frenando el desarrollo y la justicia en el país», posteo el exvocero de la MACCIH. IR