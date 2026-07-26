Exjefe de la DEA: Comunidad internacional observará cómo Honduras procesa caso contra JOH

Teguicgalpa – El exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Mike Vigil, aseguró que la comunidad internacional estará atenta al manejo de los procesos judiciales pendientes contra el expresidente Juan Orlando Hernández.

Vigil sostuvo que el regreso del exmandatario responde a una estrategia previamente planificada por parte de la administración de Donald Trump, al afirmar que los indultos suelen ser seguidos de deportaciones inmediatas.

Sin embargo, apuntó que el gobierno estadounidense le permitió permanecer mientras existía una orden de captura vigente en Honduras, algo que estimó como una decisión deliberada.

El exfuncionario agregó que la decisión que adopten las autoridades será observada fuera del país y que el desenlace podría poner a prueba la credibilidad del sistema de justicia hondureño ante otros países.

«Si le quitan esos delitos, eso va a demostrar al mundo que el sistema jurídico de Honduras no está funcionando, porque mientras encarcelan a campesinos por delitos menores, a una persona acusada de haberse robado millones de dólares la reciben como un héroe», expresó.

Asimismo, Vigil cuestionó las muestras de apoyo al exgobernante y lanzó acusaciones contra sus círculos cercanos de pagarle a personas para que acudan al aeropuerto para su aterrizaje.

“Yo creo que la familia, y muchas personas con dinero que apoyan a Juan Orlando Hernández, le están pagando a gente pobre aproximadamente mil quinientos lempiras para que vayan en buses a recibirlo”, aseveró.

Finalmente, recordó que durante el mandato de Hernández fue señalado por su vinculación con el narcotráfico y reiteró que la atención internacional permanecerá centrada en las decisiones que adopten las instituciones encargadas de los procesos pendientes contra el expresidente. AD