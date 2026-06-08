Exjefa de campaña de Salvador Nasralla niega que fondos recolectados en campaña se hayan desviado

Tegucigalpa – La exdirectora de campaña del expresidenciable Salvador Nasralla, Yeny Canales negó que fondos recolectados en campaña fueran desviados a cuentas personales del excandidato presidencial del Partido Liberal.

“Nosotros hicimos todo conforme a ley, enviamos el informe a Política Limpia, nos remitieron a subsanaciones y se hicieron las mismas y ahora solo estamos esperando la aprobación del pleno que nos digan si está bien o si hay observaciones”, detalló.

Indicó que si hay una denuncia las autoridades deben seguir el debido proceso y nos ponemos a las órdenes de las autoridades.

Sostuvo que “en la citación hay una Yeny Paz, pero nadie la conoce, por consiguiente posiblemente esa Yeny que ellos mencionan ha de ser mi persona por lo que aquí estoy para ponerme a disposición de las autoridades”.

Dijo que espera que el Ministerio Público actué con celeridad en este caso para que puedan trabajar en los verdaderos casos de corrupción que hay en el país.

Detalló que se aperturó una cuenta a Salvador Nasralla tal y como dice la Ley de Política Limpia, todo el dinero que llegó a esa cuenta se gastó en la campaña política y se presentaron en el informe.

Sostuvo que la cuenta del D-19 de migrantes en Estados Unidos que recolectaron dinero ellos deben de dar cuentas sobre ese recurso.

Aseguró que dinero desde Estados Unidos no entró a la cuenta de Salvador Nasralla en Honduras. IR