EXIM Bank ve oportunidades de inversión en Honduras

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura sostuvo este miércoles una reunión con el presidente del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank), John Jovanovic, en el marco de la Milken Institute Global Conference 2026.

Durante el encuentro, el mandatario reiteró el compromiso de Honduras de continuar generando condiciones para atraer inversión extranjera y dinamizar la economía nacional.

Mientras que representantes del EXIM Bank señalaron que observan importantes oportunidades de inversión y cooperación económica en Honduras.

Asfura, viajó el lunes a Estados Unidos para participar en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken en la ciudad de Los Ángeles, donde además buscará atraer inversión extranjera y gestionar apoyo financiero para el país centroamericano.

Uno de los objetivos primordiales de la gira de Asfura es gestionar el apoyo financiero necesario para enfrentar el vencimiento de un bono soberano de 700 millones de dólares, programado para enero de 2027.

La 29ª edición de la conferencia del Instituto Milken reúne a referentes del ámbito financiero, tecnológico y de las políticas públicas para debatir sobre los principales desafíos globales.

Tras su intervención en Los Ángeles, el jefe de Estado de Honduras viajará a Costa Rica para asistir el próximo día 8 a la ceremonia de traspaso de mando presidencial entre Rodrigo Chaves y la mandataria electa, Laura Fernández. (RO)