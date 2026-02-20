Exigen resultados y no más promesas a Comisión Investigación de femicidios

Tegucigalpa- En los primeros meses del año persisten las muertes violentas de mujeres —más de 30 casos en lo que va de 2026— para buscar soluciones la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios del Congreso Nacional sostuvo una reunión distintos sectores.

La comisión del Congreso Nacional de entrada busca socializar su mandato orientado a fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres.

El encuentro contó con la participación de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Leda Pagán, y la subsecretaria de Promoción, Andrea Reyes.

En representación del Congreso Nacional asistió la diputada nacionalista Lissi Cano, quien preside la comisión especial de combate a femicidios, junto a la diputada Ariana Banegas.

También participaron representantes del Ministerio Público, la Secretaría de la Mujer, el CONADEH, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), así como organizaciones de sociedad civil y mujeres organizadas.

Durante la reunión se reafirmó el compromiso interinstitucional de fortalecer la defensa de los derechos humanos de las mujeres y mejorar los mecanismos de investigación, judicialización y sanción de los responsables de estos crímenes.

“Que no sea otra comisión más”

Sin embargo, representantes de organizaciones feministas al ser consultadas advirtieron que en administraciones anteriores ya se han creado comisiones similares que terminaron sin resultados concretos.

En ese contexto, el llamado es a que esta iniciativa no se quede en un simple impulso mediático. Necesitamos decisiones firmes y acciones contundentes que reduzcan de manera significativa la violencia y la impunidad contra las mujeres, expresaron.LB