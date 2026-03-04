Exhortan al Estado hondureño a cumplir “sin dilaciones” sentencias de la Corte IDH

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), exhortó hoy al Estado hondureño a cumplir “sin dilaciones” las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) ya que, cuando se incumplen se evaden las expectativas de justicia para los familiares y demás víctimas de violaciones a los derechos humanos.

–En 1981, Honduras aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Con la nueva sentencia emitida por la Corte IDH contra el Estado de Honduras, suman alrededor de una veintena, luego que el 9 de julio de 1988 se emitiera la primera sentencia por el caso Velasquez Rodríguez.

El Conadeh tomó nota de una nueva sentencia mediante la cual la CORTE IDH declaró responsable al Estado de Honduras por una serie de violaciones a los derechos humanos debido a la falta de consulta previa, libre e informada.

En la Sentencia del Caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros Vs. Honduras, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Honduras por violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros.

La Corte IDH consideró que dichas violaciones se debieron a la falta de consulta previa, libre e informada en la declaratoria y gestión del área protegida, así como a la ausencia de garantías efectivas para el uso y goce del territorio comunal y de su hábitat funcional, lo que generó un clima de hostigamiento e inseguridad que afectó la integridad personal de la Comunidad.

Estado no garantiza la consulta previa, libre e informada

Lo que ocurre es que el Estado hondureño no garantiza, específicamente, en los casos de pueblos indígenas y garífunas, la consulta previa, libre e informada, que es uno de los orígenes de las violaciones a los derechos humanos, declaró Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh.

Tal cual lo dice la Corte, en sus sentencias, no solamente en estos casos si no que, en los similares, el Estado hondureño, a pesar que existe la adherencia al Convenio 169 de la OIT, no desarrolla un mecanismo legal que pueda ejecutar la consulta previa, lo que genera mayor dificultad para garantizar los derechos humanos, agregó.

Recordó que hubo dos proyectos de Ley de Consulta Previa Libre e Informada en el Congreso Nacional, que han estado allí desde hace mucho tiempo, por lo que este poder del Estado debe priorizar la discusión de este proyecto legislativo y aprobarlos.

Además, es urgente poner en práctica la consulta previa, libre e informada en aquellas comunidades indígenas o garífunas donde se van a desarrollar proyectos.

Señaló que el problema es que realizan cabildos abiertos y, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ese mecanismo no es equiparable a la consulta previa por lo cual el Estado viola los derechos humanos

En la sentencia, la Corte IDH constató que el Estado de Honduras no garantizó el derecho a la participación ni a la consulta previa, libre e informada de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos respecto de diversas medidas que afectaron directamente su territorio y hábitat funcional, incluida la declaratoria y gestión del área protegida.

La Corte observó que el turismo implicaba riesgos ambientales y sociales, y constató que, desde 2006, se autorizaron reality shows que impusieron restricciones temporales de acceso, afectando actividades de pesca artesanal esenciales para la subsistencia de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos.

Como parte de las medidas de reparación la Corte ordenó, al Estado hondureño, adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre consulta previa, libre e informada a las Comunidades Indígenas y Tribales.

Además, garantizar la participación de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos en la elaboración del plan de manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos y en la gestión, administración y toma de decisiones relativas a la conservación y aprovechamiento sostenible del área protegida.

Finalmente, realizar diligentemente las investigaciones y resolver las denuncias presentadas por la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos.

Alrededor de una veintena de sentencias contra el Estado hondureño

Con la nueva sentencia emitida por la Corte IDH, contra el Estado de Honduras, suman alrededor de una veintena, luego que el 9 de julio de 1988 se emitiera la primera sentencia por el caso Velasquez Rodríguez. En 1981, Honduras acepto la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH.

Las diferentes sentencias contra el Estado de Honduras, han tocado temas profundos y estructurales que van desde violaciones del derecho a la vida de defensores del ambiente, inseguridad jurídica sobre la propiedad territorial de las comunidades garífunas, el sistema penitenciario y casos de ejecuciones extrajudiciales.

CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH)

ALGUNAS DE LAS SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS

N° Nombre del Caso SENTENCIA DE Fondo 1 Caso Velásquez Rodríguez 9 de julio de 1988 2 Caso Godínez Cruz 20 de enero de 1989 3 Caso Juan Humberto Sánchez 7 de junio de 2003 4 Caso López Álvarez 1 de febrero de 2006 5 Caso Servellón García y otros 21 de septiembre de 2006 6 Caso Kawas Fernández 3 de abril de 2009 7 Caso Pacheco Teruel y otros 27 de abril de 2012 8 Caso Luna López 10 de octubre de 2013 9 Caso López Lone 5 de octubre de 2015 10 Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros 8 de octubre de 2015 11 Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros 8 de octubre de 2015 12 Caso Pacheco León y otros 15 de noviembre 2017 13 Caso Escaleras Mejía y otros 361. 26 de septiembre de 2018 14 Caso Vicky Hernández y otras 26 de marzo de 2021 15 Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) 31 de agosto de 2021 16 Caso Deras García y otros 03 de octubre de 2022 17 Caso comunidad garífuna de San Juan 14 de diciembre 2023 18 Caso Gutiérrez Navas y Otros Vrs. Honduras 01 de abril de 2024 19 Caso Leonela Zelaya y otra Vs. Honduras 19 de enero de 2026 20 Caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros Vs. Honduras 4 de marzo de 2026

Fuente: CONADEH