Exgerente del IHMA defiende, es técnicamente imposible que 44 mil quintales de frijol se hayan arruinado

Tegucigalpa- El exgerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Omar González, salió al paso de las recientes acusaciones sobre el supuesto vencimiento de reservas estratégicas, calificando de «incoherente» la versión de que 44 mil quintales de frijol se encuentran en mal estado.

González defendió su gestión asegurando que los granos básicos no tienen una fecha de caducidad que implique su pérdida total, especialmente bajo los controles fitosanitarios que se implementaron.

El exfuncionario cuestionó los datos presentados por las nuevas autoridades, quienes señalan la pérdida de más de 100 mil quintales entre maíz y frijol.

“Nos sorprende que den un dato de 44 mil quintales cuando lo que entregamos fueron 43 mil: 20 mil en Danlí y 23 mil en Tegucigalpa. Los portones del IHMA siempre estuvieron abiertos, nada estaba escondido”, afirmó González.

Respecto a la calidad del grano, explicó que es técnicamente imposible que el producto se haya arruinado debido al estricto control de plagas (gorgojo) y al aislamiento térmico instalado en las bodegas durante el gobierno pasado. Admitió que, al ser grano de reserva, el tiempo de cocción puede aumentar (entre una y tres horas), pero sigue siendo apto para el consumo.

González advirtió que las reservas de frijol de la cosecha 2023-2024 estaban listas para su rotación en enero y febrero de 2026, con un lote de 4,600 quintales destinados a Banasupro.

Según el exgerente, si el IHMA no mantiene estas reservas, los acaparadores (conocidos como «coyotes») dispararía el precio del grano a gran escala.

Asimismo el exfuncionario, destacó que bajo el mandato de la expresidenta Xiomara Castro se recuperaron almacenes y se instaló tecnología para mejorar la conservación térmica de los granos.

Documentación legal

En cuanto al maíz, González fue tajante al decir que el problema «no existe» y que toda la salida y existencia de grano está debidamente respaldada por actas notariales e inventarios detallados.

“Cumplimos con el mandato de atender al productor sin olvidar al consumidor final. Creemos que con toda la información y documentos que presentemos, la situación se va a esclarecer”, concluyó.

Esta reacción surge luego de que las nuevas autoridades del IHMA denunciaran que más de 70 mil quintales de maíz se habrían perdido, sumados a 44 mil quintales de frijol que, según certificaciones recientes, no serían aptos para la cocción doméstica y tendrían que ser derivados exclusivamente a la industria procesadora para que sean vendidos ya como frijol molido.LB