Exgerente de Koriun Inversiones se defenderá en libertad tras cambio de medidas

Tegucigalpa – El Juzgados de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción otorgó este martes cambio de medidas al exgerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, con lo cual recupera su libertad.

Velásquez es acusado de la comisión de los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y desobediencia, en el último escándalo por estafa contra más de 30 mil personas.

La defensa de Velásquez presentó el arraigo correspondiente con una caución a favor del Estado por varios millones de lempiras como dinero en efectivo y un bien inmueble.

Por lo tanto, el exgerente de Koriun Inversiones pasa de la medida prisión preventiva a la cautelar, que significa que recupera su libertad.

Por el caso de Koriun Inversiones están implicados: Iván Velásquez, Marco Abel Villeda, Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena.

Koriun Inversiones fue una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que operaba desde hace seis años ante la vista y paciencia de las autoridades y es considerado uno de los casos de estafa más grande contra las personas que estalló el año pasado.

Esta plataforma comenzó sus operaciones en 2018 en San Pedro Sula, pero fue en 2024 cuando su expansión explotó, especialmente en Choloma.

La plataforma operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) captando dinero de los ciudadanos con la promesa de aportar dinero y recuperarlo en un plazo de cinco meses. AG