Exgerente de ENEE también pide investigaciones que de con todos los responsables de sabotaje a Patuca III

Tegucigalpa – Para el directivo de la Asociación de Productores de Energía Eléctrica, Salomón Ordoñez que la planta hidroeléctrica Patuca III esté fuera de operación es una mala noticia, no porque sea o no un sabotaje, sino porque habiendo la disponibilidad de una planta ésta no esté operando.

Antes del supuesto sabotaje, Patuca III ya estaba dando una generación baja, a causa del bajo caudal del agua que ha mermado por efecto del fenómeno climatológico, El Niño, “pero que fuera 30 megavatios, en este momento los necesitamos”, refirió el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Ordóñez se sumó a la petición de varios sectores de que la investigación que se realiza en la actualidad, dé con los responsables y resaltó el hecho de que el supuesto boicot se realizó desde dentro de la planta, donde las cámaras de video deben dar indicios de quién o quiénes son los responsables.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), Miguel Aguilar, también es de la opinión que se debe de investigar y suspender a los gerentes que operan la central hidroeléctrica Patuca III y a la supervisora ASI-Geoconsult.

El pasado viernes, el ministro de Energía, Erick Tejeda, determinó suspender por tiempo indefinido al jefe de planta de la represa Patuca III del equipo de la estatal eléctrica, mientras se conduce la investigación.

Tejada denunció que el 23 de abril hubo un derrame de aceite (14 barriles) en la Central Hidroeléctrica Patuca III que fue causado por mano criminal.

Agregó en un mensaje de Twitter que luego el 5 de junio de este año una compuerta de más de 35 toneladas fue levantada con grúa y presuntamente unas vigas cayeron en una de las unidades de generación provocando vibración. VC