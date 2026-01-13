Exfuncionarios electorales rechazan los intentos del CN de usurpar las funciones del CNE

Tegucigalpa – Un grupo de exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), rechazó este martes los intentos del Congreso Nacional de usurpar las funciones de este organismo e intentar desconocer la declaratoria de los comicios generales.

Roberto Callejas, Flavio Nájera, Denis Gómez, Jacobo Hernández, Kelvin Aguirre y Germán Lobo emitieron un pronunciamiento para reconocer y respetar la función electoral.

Los exfuncionarios electorales rechazaron la aprobación en el Congreso Nacional y la publicación en el diario La Gaceta del decreto 58-2025 que ordena al CNE a hacer un recuento.

Advirtieron que este decreto es un atentado mayor contra la institucionalidad electoral constitucional, donde se desconoce al CNE y se pretende el conteo total de las actas del proceso general.

Instaron a las Fuerzas Armadas que cumpla el artículo 272 de la Constitución para mantener la paz, que se respete las leyes y custodiar el material electoral ante los intentos de asalto.

También solicitaron a las misiones de observación electoral que acompañen esta etapa por el riesgo de asalto al poder desde los poderes del Estado. AG