Exfiscal Zelaya pide restitución mediante amparo y le dice a Asfura que lo llame para decirle cómo resolver problemas

Tegucigalpa – El exfiscal general, Johel Zelaya se presentó al Supremo para presentar un amparo que reclama su restitución luego de ser apartado mediante juicio político hace unas semanas por parte del Congreso Nacional. Hizo un llamado al presidente Nasry Asfura para que lo llame y en cinco minutos le aconsejará cómo resolver los problemas de Honduras.

Explicó que pide una restitución al cargo del que fue destituido. “El resultado de este amparo ya se sabe, sólo estamos agotando la vía interna”, declaró.

Dijo que no cometió delitos en el ejercicio de su cargo y señaló a los diputados de utilizar malos procedimientos para separarlo del cargo, al tiempo que vaticinó ese extremo será ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Refirió que en el caso se le presente un requerimiento fiscal en los tribunales hondureños comparecerá con todo gusto porque no tiene nada que temer.

Sobre los acontecimientos violentos en el Bajo Aguán, refirió que no solo es un tema regional, “es algo de país, tanta muerte que existe, entre otros problemas que enfrentan los hondureños.

Se jactó afirmando: “Presidente llámeme, en menos de cinco minutos le voy a decir cómo resolver gran parte de los problemas de este país y le voy a mostrar por qué (Francisco) Morazán se rodeó de soldados de Texiguat y Reitoca. Llámeme, en menos de cinco minutos le voy a explicar y le voy a dar elementos para que este país no esté de rodillas ante la delincuencia”.

Cuestionado sobre su papel en la Fiscalía y por qué no resolvió problemas en años que estuvo en el cargo, el exfiscal increpó que “es distinto ser presidente a ser fiscal, me extraña su pregunta, son cosas diferentes. Yo no era ministro para resolver problemas en temas de salud u otros”.

Seguidamente, él mismo reconoció que el presidente hondureño no lo llamará, pero afirmó: “Este país lo que necesita es voluntad y ‘güevos’ para abandonar los intereses y compromisos particulares y dedicarse verdaderamente al pueblo hondureño que está de rodillas”.

Varios efectivos de seguridad custodiaban al exfiscal Johel Zelaya.

Caso Adán Fúnez

El fiscal general destituido justificó que durante su gestión no se presentara acusación en el caso del asesinato del ambientalista Juan López. Adicionó que un requerimiento no se construye en dos meses. “Las denuncias no duran un día, duran años, a veces un año. Nosotros llevamos a la cárcel a los autores materiales”, destacó.

Detalló que las investigaciones en este caso estaban abiertas, al tiempo que negó protección para el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, de filiación del Partido Libre.

Razonó que el MP tiene fiscales de carrera, que no van a salir con un requerimiento mal planteado por caprichos o presiones políticas. “No van a manchar su futuro escondiendo cosas”, señaló.

El exfuncionario llegó a las instalaciones del Poder Judicial acompañado de varios miembros de seguridad que lo custodiaron. JS