Exfiscal Zelaya interpone recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Juicio Político

Tegucigalpa – El exfiscal general, Johel Zelaya, interpuso un recurso de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley del Juicio Político.

El escrito establece que el recurso va en contra del artículo 234 de la Constitución de la República y la Ley de Juicio Político porque violenta los artículos constitucionales 4, 90, 94 y 320.

Zelaya citó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la resolución Gutiérrez Navas y otros vs Honduras, que al configurar un régimen de remoción incompatible con los principios de legalidad estricta, debido proceso reforzado, separación de poderes, independencia funcional y tutela judicial efectiva.

La autoridad recurrida en el recurso de inconstitucionalidad por excepción es el Congreso Nacional.

Cabe recordar que se inició un proceso de juicio político a Johel Zelaya, pero éste decidió renunciar, pero fue destituido, y se nombró en su sustitución a Pablo Emilio Reyes Theodore. AG