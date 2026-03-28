Exfiscal Zelaya advierte a quienes lo destituyeron que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar

Tegucigalpa – El exfiscal general, Johel Zelaya, se despidió este sábado de su máximo cargo en el Ministerio Público advirtiendo que el tiempo pondrá las cosas en su lugar tras ser destituido por el Congreso Nacional mediante un juicio político.

Zelaya posteó una carta en sus redes sociales tras la publicación en el diario oficial La Gaceta su destitución como Fiscal General y el nombramiento de su sustituto Pablo Emilio Reyes Theodore.

Zelaya agradeció a su familia por ser su “sostén inquebrantable” en este período como Fiscal General y les agradeció su apoyo en los momentos más necesitados.

Hoy podrán imponer su versión, pero en la historia siempre prevalece la verdad. pic.twitter.com/E0Up95eDQi — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) March 28, 2026

También agradeció a los empleados del Ministerio Público por ser su apoyo en estos años como máxima autoridad, y les recordó que son quienes sostienen diariamente la institución.

Indicó que se lleva la confianza de las personas que creyó en el trabajo que quiso impulsar en el Ministerio Público, especialmente, cuando las circunstancias se volvieron adversas.

El exfiscal afirmó que intentó hacer lo correcto en el ente acusador del Estado al enfrentar estructuras criminales que operaron por varios años en la sombra, resaltando que pudo dar pasos necesarios que incomodaron.

Advirtió a los diputados que votaron por su destitución que el “tiempo pondrá cada cosa en su lugar, la historia no se escribe en el momento, pero siempre llega”.

Finalmente, reflexionó que sale del Ministerio Público con la frente en alto, sin tener deudas en su conciencia y la firme convicción de haber actuado conforme a ley. AG